В качестве примера министр иностранных дел России привёл "своего хорошего друга" Тимо Сойни, коллегу из Финляндии. Тот недавно сделал заявлении прессе о том, что у Финляндии есть "неопровержимые" доказательства того, что Россия мешала системе GPS нормально функционировать на последних военных учениях НАТО. Недоумение Лаврова вызвало то, что обвинение прозвучало в СМИ, а не в личном диалоге. Ведь, продолжил глава МИД России, если вы подозреваете супругу в измене, вы спрашиваете её об этом лично, а не посредством медиа. Сообщается, что зал отреагировал на шутку аплодисментами, а сам Сергей Лавров ей тоже рассмеялся.
Напомним, ранее "Правда.Ру" сообщала о том, как проходили военные учения НАТО на территории Норвегии этой осенью. Учения сопровождались постоянными жалобами местного населения: военная техника портила поля норвежским фермерам. Словенские солдаты после учений пожаловались своему руководству, что обмундирование не соответсвовало погодным условиям. Также на нашем сайте появлялась информация о том, что шторм вынудил авианосную группу США покинуть учения НАТО.
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По данным ВМС Украины, боевые корабли украинского флота обстреляны и захвачены российской стороной в Керченском проливе
Одновременно с этим минобороны Украины сообщает о приведение армии в "полную" боевую готовность.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины. Также в полную боевую готовность приведены войска Службы безопасности страны.
Выборочное введение военного положения ведет к дальнейшему расколу Украины.«Бытового сепаратиста» в Одессе могут теперь «уплотнить» и даже отнять квартиру.