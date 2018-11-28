Лавров рассмешил аудиторию, сравнив отношения России с Финляндией и супружескую измену

В качестве примера министр иностранных дел России привёл "своего хорошего друга" Тимо Сойни, коллегу из Финляндии. Тот недавно сделал заявлении прессе о том, что у Финляндии есть "неопровержимые" доказательства того, что Россия мешала системе GPS нормально функционировать на последних военных учениях НАТО. Недоумение Лаврова вызвало то, что обвинение прозвучало в СМИ, а не в личном диалоге. Ведь, продолжил глава МИД России, если вы подозреваете супругу в измене, вы спрашиваете её об этом лично, а не посредством медиа. Сообщается, что зал отреагировал на шутку аплодисментами, а сам Сергей Лавров ей тоже рассмеялся.

Напомним, ранее "Правда.Ру" сообщала о том, как проходили военные учения НАТО на территории Норвегии этой осенью. Учения сопровождались постоянными жалобами местного населения: военная техника портила поля норвежским фермерам. Словенские солдаты после учений пожаловались своему руководству, что обмундирование не соответсвовало погодным условиям. Также на нашем сайте появлялась информация о том, что шторм вынудил авианосную группу США покинуть учения НАТО.

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