Опубликована схема передачи власти и назначения преемника Путина

Социолог Ольга Крыштановская рассказала агентству Bloomberg, как российский президент Владимир Путин будет уходить со своего поста в 2024 году. По мнению специалиста, Россию ждут изменения Конституции, передача контроля над армией руководителю Государственного совета, который и будет возглавлять Путин.

Новый президент, согласно этой версии, будет учитывать интересы всех сторон. При этом Путин выступит в роли арбитра, решающего все конфликты. Крыштановская заявила, что «этот процесс уже идет», но Россия окажется в итоге на пороге нового смутного времени.

Как отметила аналитик, Путин не хочет и не станет принимать участие в будущих выборах, а значит ему как патриарху российской политики подошла бы другая должность во власти. "Поэтому стоит ожидать создания новой структуры или расширения полномочий специально дня него, дабы он мог сохранить за собой определенную власть на вполне законных основаниях",- уверена она.

Такой структурой будет, вероятнее всего, являться Государственный совет. В то же время в результате реформы Конституции контроль над вооруженными силами будет передан главе Государственного совета, и это идеально для Путина. Такая схема напоминает Центральный военный совет, созданный в КНР при Дэне Сяопине.

Причиной подобных выводов стал тот факт, что Кремль создал новое управление по обеспечению деятельности Государственного совета. Фактически это новый центр власти, пишет Крыштановская.

Что же касается преемника Путина, то по мнению президента им "в такой схеме должен стать человек, родившийся в 70-е, с русской фамилией".

"Он не должен быть слишком смелым и дерзким, в противном случае оппозиция внутри элиты будет его бояться и в конечном счете уничтожит его. У него должны быть нормальные отношения со всеми «патриархами», то есть со старой гвардией", пояснила аналитик. Плюс он должен находить общий язык с оппозицией, уметь манипулировать людьми, и иметь ресурсы для того, чтобы защищаться, подытожила Крыштановская.

Стоит добавить, что Bloomberg считает преемником Путина не Шойгу, не Дюмина или Алиханова, а... Эльвиру Набиуллину. В издании «Путеводитель для пессимиста», прописан сценарий, что Путин уходит из власти, управляя посредством ставленника - Эльвиры Набиуллиной. На Wall Street Journal Набиуллину в свое время назвали «союзником Путина в его противостоянии Западу».