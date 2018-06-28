Допрыгался: Саккашвили приговорили к 6 годам тюрьмы

Скандально известный не только политическими решениями, но и выходками Михаил Саакашвили был заочно осужден в суде в Тбилиси. К ответственности политика хотят привлечь за нападение на бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили.
Суд дал Саакашвили 6 лет лишения свободы. Ранее по этому делу были осуждены экс-глава МВД Грузии Вано Мерабишвили и начальник спецдепартамента МВД Ираклий Кодуа.
Инцидент с Валерием Гелашвили произошел в 2005 году. Депутат ехал на автомобиле в центре Тбилиси. Нападавшие вытолкнули политика из машины и избили. Пострадавший назвал организатором избиения Саакашвили.
Ранее "Правда.Ру" писала, грузинский экс-президент Михаил Саакашвили намерен вернуться на родину и покончить с действующей властью.
На странице «Единого национального движения» в Facebook Саакашвили заявил, что "сегодня экономическое положение в Грузии катастрофическое". По его словам, население страны фактически стало заложником банковской мафии.
"Иванишвили делает то, что делал в России, - с помощью нескольких банков обратил каждую грузинскую семью в должников", - добавил он.
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