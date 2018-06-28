Кадыров предложил жестокий способ борьбы с коррупцией

Чтобы побороть коррупцию, сажать и штрафовать чиновников недостаточно, считает глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. По его мнению, самое эффективное наказание - лишить коррупционера всего имущества. Об этом он рассказал в интервью "Известиям".

Это необходимо сделать, потому что после суда все осужденные за взятки выходят на свободу и вновь становятся богатыми людьми.

"Поэтому у нас другая стратегия: если мы видим, что человек допустил ошибку, деньги у него забираем и строим социальный объект, дорогу или помогаем людям. Я считаю, если воровал человек, у него надо полностью все забрать", - цитирует Кадырова агентство "РИА Новости".

Глава республики заявил, что меры крайне эффективны не только в отношении чиновников. И для остальных служащих, и для простого народа такой подход является мощным аргументом в пользу жизни и работы по закону.

"Люди видят, что не просто увольняют или сажают, а реально всё, что есть, забирают, направляют на социальные нужды. Это действует очень хорошо", - подчеркнул Кадыров. Видит лидер Чечни и другие варианты решения проблемы. По его мнению, избавиться от коррупции могут помочь сильные и ответственные руководители, так как, если они не захотят воровать и выступят против того, чтобы это делали другие, то коррупции и не будет.

А вот ужесточать существующие законы, связанные с взяточничеством, Рамзан Кадыров не считает нужным.

"Надо поменять культуру. Как бы ты законы ни менял, ничего не изменится. Если человека не воспитать, одного посадишь - завтра другой придет, третий. На этом не выиграешь", - считает Кадыров.