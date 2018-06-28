Крым посмеялся над "оловянными" учениями Украины

Украина продолжает "выгуливать" свои войска вдоль границ с Россией. На этот раз командование морской пехоты вместе артиллерийскими частями и подразделениями провели учения в Херсонской области, где недалеко находится граница с Крымом. Глава общественной палаты республики Георгий Иоффе посоветовал украинским властям "не заигрываться" в своих постоянных походах.
"Им важно любое военное действие привязать к политике. Делают это они неуклюже и неловко. Иногда складывается впечатление, что высшие чины Украины просто играют в оловянных солдатиков. Но им надо помнить, что это не оловянные солдатики, а живые люди", - цитирует Иоффе агентство "РИА Новости".
Глава общественной палаты отметил, что Украина всеми силами пытается спровоцировать Москву на активные действия. Однако власти не понимают, чем может закончиться такая "игра".
Политической верхушке Киева стоит одуматься и прекратить попытки перевести отношения с Россией в разряд "горячих", потому что потом всем будет точно не до игрушек.
При этом Иоффе подчеркнул, что российская сторона делает все, чтобы этого не случилось. Чего не скажешь о действиях незалежной.
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