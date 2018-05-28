Сердюков рассказал, зачем покупал оружие за рубежом

Анатолий Сердюков, бывший министр обороны России с с 15 февраля 2007 года по 6 ноября 2012 года, рассказал изданию "Коммерсант", по каким причинам в свою бытность на этом посту поощрял периодическую закупку оружия за рубежом.

Бывший министр считает несколько преувеличенной тему закупки импортного оружия. Он напомнил, что так делали и в Советской армии. Делалось это, в частности, чтобы держать руку на пульсе, сверять часы и, таким образом, совершенствовать собственное оружие. Он убежден, что без международной кооперации в сфере проектирования действовать сложно.

Он рассказал, что когда была создана снайперская школа, для обучения были закуплены "абсолютно все винтовки мира". Напомнил он и о покупке 15 израильских беспилотников (Израиль — один из мировых лидеров в их производстве), приобретенных как учебное пособие для офицеров. По его мнению, овладение навыками управления беспилотниками важно, как и всякое умение управлять современным оружием.

Похожая история, по его рассказу, была и с заказом французских вертолетоносцев "Мистраль". По его словам, там было много элементов, интересных российским судостроителям. Таким образом, одновременно с покупкой были приобретены технологии корпусной сборки, управления и связи, не говоря уже, об обучении работе на них для наших экипажей.

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