MH17: с компенсациями - не к нам, с санкциями - давно не было

Военный эксперт Игорь Тихонов объяснил "Правде.Ру", почему Россия не пойдет на переговоры с Западом о компенсациях погибшим в крушении самолета Boeing рейса MH17 в небе над Донбассом.

25 мая Нидерланды и Австралия возложили ответственность на РФ за крушение лайнера рейса МН17. Опубликован итоговый доклад международной следственной группы, в котором Россию призывают "вступить в диалог, чтобы прийти к решению по компенсации огромных страданий и ущерба, которые принесло крушение MH17". Дальнейшим шагом может стать передача дела в международный суд или другую организацию, угрожают авторы правительственного заявления.

Следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут переданы результаты расследования. Главный вывод — Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.

Глава МИД Австралии Джули Бишоп анонсировала совместные санкции против РФ со стороны Австралии, Бельгии, Малайзии и Нидерландов. Выводы Нидерландов и Австралии поддержали Евросоюз и НАТО. Глава британского МИД Борис Джонсон написал в Twitter, что инцидент является "примером того, как Кремль пренебрегает невинными жизнями". "Кремль считает, что может действовать безнаказанно… Российское правительство теперь должно ответить за свои действия", — заявил глава британской дипломатии.

Как сказал "Правде Ру" военный эксперт, полковник запаса Игорь Тихонов, Запад пытается эту тему бездоказательно развить, чтобы "опять нас мордой в грязь ткнуть". Никто не стремится показать факты, отметил эксперт "Правды.Ру". А они таковы, что стрельбу "Бука" с дальностью до десяти километров обеспечивает целый оружейный комплекс. Это станция наземного обнаружения цели, которая наводит, ведет ракету, сопровождает цель и дает команду на пуск одной из установок.

"Если мы якобы это из Курска сделали, то от Курска до Донецка километров триста и дальность стрельбы из "Бука" не позволяет поразить такую цель… А если мы якобы привезли пусковую установку на территорию Украины, то эта машина не может стрелять самостоятельно, у нее должна быть станция наведения, сама установка по ТТХ не может самостоятельно наводить", — сказал "Правде.Ру" Игорь Тихонов.

По мнению эксперта "Правды.Ру", никакого диалога по компенсациям вести Россия не будет, потому что не примет результаты расследования. "Они начнут любыми путями через европейские суды накладывать санкции на счета наших предприятий за границей и пытаться эти деньги забрать по решению Гаагского суда. А что это за суд, показало дело югославского лидера Милошевича. Он умер в тюрьме, а потом Гаагский суд сказал: извините, а он не виноват, оказывается", — заметил Игорь Тихонов в интервью "Правде.Ру".

"Я не верю, что у американцев с их мощнейшими воздушно-космическими войсками не висели на тот момент над Украиной спутники. Поэтому я считаю, что пусть откроют свои карты, встретятся и посмотрят вместе с нами спокойно", — резюмировал Игорь Тихонов в беседе с корреспондентом "Правды.Ру".

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время разговора со своим нидерландским коллегой Стефом Блоком заявил, что не услышал от него никаких достоверных фактов, которые смогли бы доказать причастность России к крушению малайзийского Boeing MH17.

Авиакатастрофа произошла в июле 2014 года. Самолет был сбит в небе над Донбассом, в результате чего погибли 298 человек.

Как сообщала "Правда.Ру", нынешняя резолюция по поводу виновности России от этой комиссии далеко не первая. Уже в 2016 году у экспертов были серьезные сомнения в качестве работы самой комиссии и в истинных целях ее работы. В частности, президент фонда "Партнер гражданской авиации", заслуженный пилот СССР Олег Смирнов тогда заявил: "Эта версия не первая, а очередная в абсолютно бездарном и непрофессиональном расследовании этой тяжелейшей трагедии. Происходящее кроме как информационной войной не назовешь. Все исследования проводятся с грубейшими нарушениями международных авиационных правил".

Замечено, что доклад опубликован во время саммита Путин — Макрон на Петербургском экономическом форуме, возможно, с намерениями оказать влияние на результаты встречи.

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