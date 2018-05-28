28 мая стало известно, что глава Якутии Егор Борисов решил подать в отставку по собственному желанию.
"Я сегодня принял осознанное решение о прекращении своих полномочий Главы Республики Саха (Якутия) в связи с отставкой по собственному желанию. Всегда понимал, что ротация кадров должна происходить на любом уровне. Сам проводил это в кадровой работе. Сегодня назрел тот момент в Якутии", - пояснил в своем Instagram Егор Борисов.
"Правда.у" ранее сообщала, что председатель республиканского правительства, член политсовета регионального отделения "Единой России" Егор Борисов возглавил республику в 2010 году, сменив на этом посту досрочно сложившего полномочия Вячеслава Штырова, который ушел в Совет Федерации. Политологи называли назначение Борисова в 2010 году логичным, он имел управленческий опыт, знал проблемы региона. По оценкам политологов, Борисов проводил успешную лоббистскую политику.
В 2014 году на досрочных выборах главы республики, за год до истечения полномочий, Борисов набрал более 58% голосов избирателей.
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