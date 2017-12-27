Россия начинает закрывать небо для США

Россия с 1 января будущего года сократит число аэродромов, доступных американским самолетам-наблюдателям по договору об открытом небе. Это ответ на меры США против России из-за решения закрыть для российских наблюдателей воздушное пространство над Аляской, Гавайями и ограничить дальность полетов.

"Число доступных для США аэродромов с 1 января будет сокращено. Речь идет о приведении перечня аэродромов в соответствие с договором. Такой шаг является зеркальным в ответ на заявленные США меры в отношении России, которые также планируется ввести с января", — приводит слова собеседника РИА "Новости".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в сентябре власти США ввели определенные ограничения в отношении наблюдательных полетов России над американской территорией в рамках Договора по открытому небу.

Отмечается, что такое решение принято "после неоднократных безуспешных попыток взаимодействовать с Москвой дипломатическими методами как в двустороннем, так и многосторонних форматах". В чем заключается несоблюдение договора Россией, в госдепе пояснить не смогли.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!