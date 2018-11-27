Продуктовых карточек для бедных не будет — нет денег

К разработке продуктовых карточек вернутся не раньше 2021 года. До тех пор на эту программу нет заложенных в федеральный бюджет средств. Об этом сообщается в письме замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова в Государственную думу.

В прошлом году сообщалось о готовности запустить программу адресной продовольственной помощи. Об этом сообщал глава министерства торговли и промышленности РФ Денис Мантуров, добавляя, что ведомство запустит программу до конца 2017 года. Также Мантуров раскрывал детали программы: по его расчётам, в год на одного малоимущего человека будет выделяться около 10 тысяч рублей, выдаваемых помесячно. Если вдруг, добавил министр, человек не использует месячную сумму, она не будет накапливаться, а "сгорит", а в следующем месяце начислится новая часть.

Идея продовольственной поддержки нуждающемуся населению заключалась в том, что на карточку приходят не деньги, а эквивалент, например, баллы. Подразумевалось, что на них человек может приобрести продукцию отечественного производства: мясо, молоко, овощи и фрукты, а также рассаду.

В том же 2017 году ВЦИОМ проводил опрос россиян на тему их симпатий данной инициативе. 78% высказалось положительно.

Читайте также:

В Совете Федераций упрекнули бедных "ужасами войны"

В России введут талоны на еду для бедных?