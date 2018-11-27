Российские дипломаты призвали США обуздать украинских "подопечных"

Такова реакция Посольства России в США на протестные акции, происходящие перед зданиями российских посольств в Украине. Напомним, со вчерашнего дня в Киеве, Одессе, Львове и Харькове около дипломатических делегаций России проходят митинги.

Так, в столице Украины здание Посольства России забросали дымовыми шашками и файерами, а в Харькове и Львове перед посольствами поджигали шины. В своём сообщении на странице в Facebook посольство призывает американских коллег положить конец разгулу радикал-националистов и неонацистов на территории Украины.

О причине начала этих акций "Правда.Ру" уже сообщала. Всё началось 25 ноября с инцидента в акватории Керченского залива. Три корабля украинского флота без разрешения пересекли государственную границу РФ. Служба пограничного ФСБ некоторое время выносила законные предупреждения, когда они не возымели успеха по кораблям был открыт огонь. Три украинских моряка ранены, им была оказана медицинская помощь. Остальных членов экипажей допросили, в ходе допроса капитан третьего ранга Владимир Лесовой признал, что действовал провокационно и сознательно.

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