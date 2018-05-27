Колумбия выбирает президента из бывшего поджигателя и ненавистника повстанцев

Колумбия должна выбрать президента. Открыты более 11 тысяч избирательных точек, где свою гражданскую позицию могут выразить 36,2 млн человек.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Граждане выбирают между 6 политиками: Иваном Дуке, Густавом Петро, Умберто де ла Калье, Серхио Фахардо, Херманом Варгасом Льерасом и Хорхе Антонио Трухильо. Как отмечают наблюдатели, только у Дуке и Петро есть возможность оказаться во втором туре, и ни у одного из участников нет возможности заполучить требуемые для абсолютного лидерства 50 процентов плюс один голос.

Первый из лидеров идет от партии "Демократический центр", ее лидер — экс-президент Альваро Урибе ярый противник мирных соглашений с повстанцами из Революционных вооруженных сил Колумбии. Предполагается, что если большинство голосов достанется Дуке, то о переговорах можно будет забыть. Однако справедливости ради стоит отметить, что сам кандидат ни о чем подобном не говорил.

Второй лидер представляет "Человеческую Колумбию" и Индейское и социальное альтернативное движение. В прошлом Петро входил в повстанческое движение М-19, в 1985 он атаковало и уничтожило помещение, где находился боготский дворец правосудия.

Если прогнозы наблюдателей сбудутся, то второй тур пройдет 17 июня.