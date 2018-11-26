Допинг не помог: либеральные журналисты отметили унылый фуршет Ходорковского

Либеральные издания в России гордо именуют себя «независимой» прессой. При этом контент не блещет оригинальностью. Антироссийская риторика, фейки и псевдорасследования, двоякая трактовка фактов стали постоянными спутниками прессы.

Русофобские СМИ предпочитают не распространяться о своих источниках финансирования. Хотя для большинства это давно известный факт. Деньги на русофобские публикации щедро выделяют на Западе. Одним из таких «кошельков» является Михаил Ходорковский, мечтающий построить свою медиасеть в Европе.

Не удивительно, что российских либералов магнитом тянет за рубеж, где время от времени устраиваются аттракционы неслыханной щедрости. На одном из таких удалось побывать корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

Несмотря на закрытый формат и отсутствие аккредитации лояльных к России СМИ, журналист смог пообщаться с участниками форума «Россия вместо Путина». Мероприятие проходило 23 и 24 ноября в чешской столице.

Среди заявленных участников были «сливки» российской оппозиции. Журналисты «Новой газеты», «Радио Свободы», «Голоса Америки» и многих других. Перелет и проживание были оплачены организаторами Ходорковским и Браудером.

Подкачали только заявленные темы и спикеры с неинтересными докладами. Гости откровенно скучали. В поисках развлечений они разбредались по кулуарам отеля и критиковали организацию мероприятия. Сетовали, что раньше и фуршет был сытнее, и вино было слаще.

Поэтому гости в ожидании раздачи денег развлекали себя как могли. Кто судачил о провезенных в Прагу блоках сигарет и алкоголе, кто просто заливал скуку вином. Один докладчик вещал с трибуны, явно нюхнув кокаина. На вопрос, что с ним, ответил лаконично: Ходорковского слушать невозможно на трезвую голову, а под «порошок» - пойдет. Другие участники, изрядно набравшись, откровенно рассказывали, что приехали за «баблом».

Конференция больше походила на «сходняк» дворовой шпаны в ожидании местного «пахана», чем на собрание экспертов и журналистов. Последние, словно домашние псы, угодливо махали хвостами в желании угодить и получить от хозяина сладкую косточку.

Но в этот раз организаторы были скупы, и не все получили то, за чем приехали. Так «Эху Москвы» грубо было отказано в помощи. При личной встрече Ходорковский сказал сотрудникам редакции, что денег нет и не будет. Пускай просят у «Газпрома».

Журналисту из «Новой Газеты» Денису Короткову также перекрыли «доступ к телу», не став даже слушать предложения по сотрудничеству. Более того, и на конференцию Короткова пустили с трудом. Топорная работа над фейковыми расследованиями, видимо, не зашла на высочайших кругах, и журналист был лишен дальнейшей поддержки.

Правда, и самому Ходорковскому досталось от «хозяев» - американцев, приехавших на конференцию. Беглого олигарха быстро опустили на землю, напомнив его истинное место. Госдепу не понравилось, что Ходорковский недостаточно подробно рассказал о российском вмешательстве в американские выборы. Сбежавшему от правосудия Ходорковскому тоже нужны деньги Госдепа США для собственных проектов, поэтому пришлось послушно «сесть на место».

Так, в полупьяном бреду под кокаином купленные американским истеблишментом российские журналисты «решали», как будет жить Россия. Судьба страны обсуждалась двумя беглыми преступниками, осужденными в России на длительный срок за убийства и мошенничество. Происходящий сюр измерялся количеством купюр. О совести и чести никто не говорил - их отбросили, как раздражающий фактор. Вместо них - алкоголь, наркотики и желание заработать на продаже собственной Родины.