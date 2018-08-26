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Умер сенатор-русофоб Маккейн: история жизни и предательства

Политика

Скончался Джон Маккейн, американский сенатор от штата Аризона, ему был 81 год. Политика похоронят в Аннаполисе, штат Мэриленд.

Умер сенатор-русофоб Маккейн: история жизни и предательства. 391229.jpeg

В официальном заявлении на сайте деятеля сказано, что это случилось 25 августа в 16:28 в присутствии родных. Дочь Маккейна Меган подчеркнула, она была с ним в последние минуты его, как он был с Меган в первые.

Соболезнование семье выразил американский лидер Дональд Трамп. В твиттер он написал: "Наши сердца и молитвы с тобой!"

Смерти политика посвятил текст и экс-президент США Джордж Буш-младший. Он отметил, что жизнь Маккейна была настолько яркой, что трудно представить его смерть. Автор пояснил, покойный был патриотом, "соответствующим лучшим традициям нашей страны". Буш признался, политик был его другом и он выражает соболезнования семье усопшего.

Иной бывший американский лидер Барак Обама вспомнил, что его борьба с Маккейном на президентских выборах была "благородной" и "полной взаимного уважения". Обама подчеркнул, какими бы ни были разногласия, их объединяет нечто большее: идеалы страны.

Стоит отметить, в РФ политик известен как яростный критик страны. Например, он назвал встречу лидеров РФ и США летом 2018 года "трагической ошибкой", выступление Трампа — "одним из позорнейших выступлений американского президента на памяти людей". Сенатор посетовал, что американский лидер совершает "болезненные и необъяснимые просчеты и капитуляции".

Можно также вспомнить сравнение, которого удостоил политик Москву, — "бензоколонка, которая притворяется страной". Маккейн считал, что нужно вводить максимум санкций против граждан РФ и компаний.

Скончался политик от рака мозга — врачи диагностировали ему глиобластому. Год больной лечился, после чего отказался от помощи специалистов.

Вскоре после того, как политик узнал о диагнозе, телеканал HBO предложил ему стать героем документального сериала "Джон Маккейн: По ком звонит колокол". Нужно пояснить, что у сенатора была насыщенная жизнь. Он провел 5 лет во вьетнамском плену, в 1987 году стал сенатором от штата Аризона, в 2008 году попытался побороться за президентское кресло. Премьера состоялась в мае, работа состоит из бесед с близкими и коллегами Маккейна. Сам о себе он сказал, что был самым счастливым человеком на свете.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Маккейна отличала двойственная позиция по многим вопросам, что на американском политическом жаргоне это называется flip-flop ("перевертыш"). Так, будучи консерватором, он поддержал антитрамповский марш феминисток и представителей ЛГБТ-движения. Это необычный шаг для того, кто позиционирует себя как консерватора.

Однако более интересна позиция политика по военной теме. Он называл войну лучшим решением многих проблем. При этом в 2008 году открылись факты: сенатор давал ложные обещания американским военным. Любопытно также отметить, что при всей нелюбви к РФ, Маккейн, желая занять президентское кресло, просил деньги на избирательную кампанию у постпреда России в ООН Виталия Чуркина.

Кроме того, "Правда.Ру" публиковала текст Маккейна, написанный специально для читателей сайта. Это было сделано после того, как сенатор, известный критик России, заявил, что готов выступить в "Правде". К редактору нашей англоязычной версии обратился представитель американского Foreign Policy, готовы ли мы такую статью опубликовать? Редактор сообщил главному редактору "Правды.Ру" об этом запросе и получил ответ, что да, мы, безусловно, опубликуем его мнение, хоть абсолютно не разделяем взглядов Маккейна. Мы считаем, что лучше разбираться в трудных вопросах через публичное выяснение позиций (речь о Сирии), нежели с оружием в руках, убивая гражданское население.

Источник фото: REX/Shutterstock

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