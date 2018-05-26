Путин: новому правительству работать помогут простые граждане

Владимир Путин встретился с новым составом правительства, чтобы уточнить предстоящие направления работы. По его словам, перед кабмином стоят "принципиально нового уровня цели", от достижения которых зависит жизнеспособность России, ее будущее, "энергия ее развития".
Президент России попросил правительство ускорить разработку ближайших планов и изыскать финансирование для выполнения майского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года".
Он уточнил, что для реализации озвученным им задач необходима тщательная проработка всех механизмов, включая ресурсное обеспечение.
Президент уверен, что работа потребует от правительства использования нестандартных подходов и современного стиля управления.
Владимир Путин объяснил, что ждет от коллег "конструктивного сотрудничества" с гражданским обществом и политическими партиями.
Он призвал кабмин к "максимальной открытости", "диалогу с людьми". Глава государства убежден, что граждане должны быть вовлечены в воплощение задач развития, которые стоят перед страной. Президент считает, что только вместе с обществом удастся быстро прийти к заявленным целям.
Ранее "Правда.Ру" представляла новый состав правительства России в лицах.
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