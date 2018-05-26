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Путин назвал условия для заключения мирного договора с Японией

Политика

Владимир Путин обозначил условия, при которых станет возможным заключение мирного договора с Японией. Для этого, по его мнению, необходимо совместное участие в экономической деятельности на островах южных Курил (на эти острова претендует Япония), а также — развитие двусторонних отношений.

Путин назвал условия для заключения мирного договора с Японией. 387326.jpeg
kremlin.ru

Свою позицию президент России высказал на встрече с руководителями иностранных информационных агентств. На мероприятии присутствовал и глава комитета по редакционным статьям и обозрениям агентства "Киодо" — Хироки Сугита.

Путин дал понять, что вопрос об островах решаем, и основой для этого должна стать Совместная декларация 1956 года, в соответствии с которой СССР принимал на себя обязательство передать Стране восходящего солнца два острова — Хабомаи и Шикотан. Событие должно было произойти после заключения мирного договора, однако тогда Япония отказалась в одностороннем порядке следовать декларации.

Президент рассказал, что граждане Японии смогут посещать эти острова без виз, и это не единственное снятие ограничений, которое предусмотрено. По его мнению, такие шаги навстречу призваны содействовать будущему заключению мирного договора.

Владимир Путин подчеркнул, что на сегодняшний день обе страны стараются найти компромиссный путь.

Напомним, что притязания Японии на владение 4 островами, основываются на двустороннем Трактате о торговле и границах от 1855 года. Их возвращение было условием японской стороны для заключения мирного договора после Второй мировой войны. Однако он так и не был подписан.

Российская же позиция вполне понятна — южные Курилы вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны, а потому право на них нашего государства не подлежит обсуждению.

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Темы Курилы Япония Россия мирный договор Владимир Путин Курильские острова
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