Жена муфтия Дагестана поборется за пост президента России

Жена муфтия Дагестана, главред журнала "Ислам" Айна Гамзатова планирует выставить свою кандидатуру на выборах президента России. Документы она подаст до 5 января, сообщает "Интерфакс".

Фото: islam.ru

Гамзатовой 46 лет, она глава крупнейшего мусульманского информационного холдинга в России, советник муфтия Дагестана Ахмада Абдулаева по связям с органами власти.

У Гамзатовой филологическое и юридическое образование, она член Союза журналистов России, писатель и соучредитель благотворительного фонда "Путь". Также известна непримиримой позицией по отношению к ваххабитам, которые в 1998 году убили ее первого мужа — муфтия Дагестана Саид-Мухаммада Абубакарова.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в предстоящих президентских выборах изъявили желание участвовать 18 партийных представителей и 25 самовыдвиженцев. Об этом рассказала глава ЦИК Элла Памфилова на заседании избиркома.

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