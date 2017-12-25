"И останусь я в России": Матвиенко рассказала про "утренник" в Совфеде

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, как у сенаторов пройдет новогодний корпоратив.

Фото: Facebook

"Всё ограничится бокалом шампанского, которым сенаторы поздравят друг друга", — сообщила Матвиенко журналистам.

По ее словам, на мероприятии выступит музыкальный ансамбль. И сенаторы сами оплатят корпоратив. Также Валентина Матвиенко заявила, что в Совете Федерации не боятся получать новогодние подарки после уголовного дела о взятке в отношении бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева.

"У нас в этом году скромные подарки — апельсины, яблоки, всё это стоит в любом случае меньше 3 тыс. рублей", — сказала спикер.

Также, говоря о своих планах на новогодние праздники, Матвиенко сообщила, что новогоднюю ночь проведет в Санкт-Петербурге, с семьей и друзьями.

"И на все праздники останусь в России", — добавила она.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Омской области в Муромцевском районе чиновники местной администрации присвоили новогодние подарки, которые предназначались для детей. Подарки — игрушки и мебель для школы и кружков в местном ДК прислал меценат.

Мужчина — уроженец местной деревни. Сейчас он успешный бизнесмен и живет в Лондоне. Меценат присылает подарки каждый год. И в этот раз он решил помочь заменить старые парты, которые давно пришли в негодность.

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