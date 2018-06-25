Навальному дали еще год по делу "Кировлеса"

Сегодня в Симоновском суде столицы политику, общественному деятелю и блогеру Алексею Навальному по делу "Кировлеса" был продлен испытательный срок.

Фото: википедия

В соответствии с этим Навальный обязан каждый понедельник являться в органы ФСИН. Согласно букве закона во время испытательного срока гражданин обязан регулярно посещать контролирующий орган, а в случае смены места жительства уведомлять об этом.

Напомним, что 2013 году Навальный был приговорен к пяти годам условно за растрату имущества "Кировлеса". Позднее приговор был отменён.

Летом же 2017 года суд взыскал с Навального в пользу компании "Кировлес" 2,1 млн рублей.

Как ранее писала "Правда.Ру", во время недавнего интервью российского президента Владимира Путина австрийской телерадиокомпании ORF ему был задан вопрос об Алексее Навальном как политической фигуре.

Президент ответил, что Навальный как предмет для дискуссии ему не слишком интересен. По его убеждению, России не нужно, чтобы ей "подсунули ещё одного, второго, третьего или пятого Саакашвили (прим. ред. бывший президент Грузии) во втором, третьем, четвёртом издании". "Вам нравятся такие фигуранты, якобы политические деятели?" — задал тогда риторический вопрос Владимир Путин.

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