Спасет ли Путин россиян от смерти до пенсии?

Пенсионная реформа, которая может начаться уже в следующем году, переносит возраст выхода на пенсию для мужчин с 60 лет до 65 (это поэтапно должно произойти к 2028 году), а для женщин — с 55 до 63 лет (ожидается к 2034 году). При этом россиянам было обещано, что средняя пенсия в 2019 году будет доведена до обещанных Минтрудом 15 тысяч 400 рублей.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Грядущие изменения всколыхнули общественное мнение и вызвали большую полемику. Идея проведения реформы исходит от российского правительства. Закономерно встал вопрос, а каково мнение президента страны на этот счет.

СМИ напомнили, что 27 сентября 2005 года Владимир Путин высказывался против увеличения пенсионного возраста, подчеркивая, что пока он будет главой страны, "такого решения принято не будет".

Комментируя данное 13 лет назад президентом обещание, его пресс-секретарь Дмитрий Песков десять дней назад отметил, что высказывание было сделано слишком давно, и это слишком большой срок, в течение которого "в любой стране возможны изменения, которые, конечно же, влияют на ситуацию".

В ходе же недавней "Прямой линии" Владимир Путин сказал, что к вопросам повышения пенсионного возраста стоит относиться с осторожностью, а главным результатом такой реформы должно стать повышение благосостояния пенсионеров.

При этом Песков отметил, что предложенная правительством РФ пенсионная реформа нуждается в скрупулёзном разъяснении, и пока президент участия в обсуждении инициативы по повышению пенсионной реформы не принимает. Песков добавил, что обсуждения данной темы ведутся "с целью окончательного формирования позиции".

В эфире НСН свое мнение о роли Владимира Путина в реформировании пенсионной системы высказал президент холдинга "Минченко консалтинг", политолог Евгений Минченко.

Он констатировал, что предложенный вариант реформы, судя по данным опросов, не вызвал большого энтузиазма у населения и, очевидно, на уступки идти придется. Минченко думает, что президент выдерживает паузу, но позже "выступит в роли силы, предлагающей компромисс".

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