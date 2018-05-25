Макрон признал несоблюдение НАТО обязательств перед Россией

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Глава Франции Эмманюэль Макрон признал несоблюдение НАТО обязательств перед Москвой. Это признание прозвучало в речи спикера на экономическом форуме, проходящем в эти дни в Санкт-Петербурге.

Макрон также пояснил, что именно поведение НАТО повлекло ответную реакцию РФ, а также разрушило доверие страны к Альянсу.

По его словам, главная проблема заключается в том, что несколько десятилетий НАТО не выполняло тех обязательства, что взяло на себя. "Это вызвало законные опасения России", — отметил глава Франции.

Он подчеркнул, что необходимо было выстроить "пространство доверия". По его мнению, Москва ждала именно этого, а разочарование постепенно начало питать опасения.

Накануне форума в городе на Неве Макрон заявлял о желании новых отношений с Москвой и подчеркивал, что, несмотря на все сирийско-украинские разногласия, "диалог с Россией поддерживался и поддерживается".

Французская пресса сообщала, что Макрон ответственно подошел к поездке: он пообщался с Антуаном Аржаковским, чьи научные интересы сосредоточены на истории России, а также мыслителем Мишелем Эльчаниновым, автором работы "В голове Владимира Путина".

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