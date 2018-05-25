Глава МВФ призвала пересмотреть санкции против России

Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард заговорила о необходимости пересмотреть санкции против Москвы. "Это подрывает доверие", — подчеркнула спикер.

Ранее американский посол в России Джон Хантсман сказал, что необходимо перестать "педалировать" ограничения и вернуться к корню проблемы.

Все эти высказывания стали звучать после того, как Государственная Дума приняла закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств". Согласно этому документу Россия может ввести контрсанкции в отношении стран, что поддерживают запреты в адрес Москве, также документ предусматривает запрет на работу с компаниями-подданными этих государств.

Напомним, конфликт между Россией и странами Запада начал развиваться после того, как Крым вошел в состав РФ. Москву обвинили во вмешательстве и ввели санкции. Россия много раз предупреждала, что разговор на языке запретов с ней не возможен.