"Приговор" США: Россия нам не друг и это навсегда

Никки Хейли, постоянный представитель США при ООН, в интервью телеканалу CBS рассказала, что Штаты никогда не станут для России "другом".

Фото: Fotodom.ru

"Они никогда не станут нашим другом. Это просто факт", - подчеркнула Хейли.

Представитель США также отметила, что Вашингтон не доверяет Москве. При этом о прошедшем саммите в Хельсинки Хейли сказала, что "он заставил себя долго жить". В целом политикой, которую США ведут в отношении России Никки Хейли довольна.

Ранее "Правда.Ру" писала, в эфире канала АВС Никки Хейли призналась ведущей программы, что президент США Дональд Трамп никогда не указывал ей, что говорить о России, и не запрещал "нападать" на Россию. Надо признать, что выданным карт-бланшем она пользуется без зазрения совести. Приведем в качестве подтверждения несколько перлов ораторского искусства а-ля Хейли.

После обвинений российских граждан во взломе почтового ящика Yahoo! было громогласно заявлено: "Мы не можем доверять России. Мы никогда не должны доверять России". Особо здесь умиляет слово "никогда". Ведь, в сущности, постпред США в ООН ставит жирный крест на перспективах улучшения российско-американских отношений одной лишь этой необдуманной фразой.

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