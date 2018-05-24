Кому ПМЭФ-2018 принес многомиллиардные контракты

Состоялась торжественная церемония открытия Петербургского международного экономического форума. В форуме в этом году принимают участие 15 тысяч делегатов и представители 1,5 тысячи компаний из 72 стран мира.

Модератор церемонии — ведущая телеканала Fox Business Network Сюзан Ли. А сам форум в этом году проходит под девизом "Создавая экономику доверия". С приветственным словом к гостям форума обратился губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Он отметил, что "за двадцать с лишним лет Петербург стал площадкой для открытого диалога, где обсуждаются самые серьезные, злободневные вопросы". При этом глава Петербурга выразил надежду, что и нынешний ПМЭФ пройдет в подобном ключе. По его словам, "доверие, соблюдение договоренностей очень важны. Стабильность — это хорошая платформа для развития бизнеса".

Далее последовали выступления гостей форума. Так, президент Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостен-Аршанж Туадера, приветствуя участников форума, заявил, что "Россия является моделью успеха, развивающегося во всем мире благодаря тем качествам, которые составляют основу и мощь этой страны. Естественно, история Российской Федерации нас также очень сильно впечатляет".

Тема санкций и давления на экономику нашей страны звучала на форуме неоднократно. Однако не как определяющий фактор, а как некий фон и даже стимул для новых возможностей в экономике России. Так, на открытии форума первый вице-премьер Антон Силуанов заявил: "Безусловно, весь тот санкционный пафос, который идет в отношении России, наталкивается на то, что мы будем предпринимать обратные действия. Поэтому мы открываем нашу страну, мы создаем более либеральные режимы, мы оказываем поддержку тем предприятиям, которые попали в сложную из-за санкций ситуацию".

Кстати, если говорить о последнем пакете санкций, которые ударили в том числе по предприятию "Русал", то все оказалось не так печально, как писали СМИ. В частности, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о встрече с представителями руководства предприятия и отсутствии планов по сокращению персонала на заводах в регионе: "Мы не имеем информации о сокращении персонала, финансовых проблемах… Я только что встречался с представителями "Русала". Они сказали, что у них планов на сокращение или закрытие производства нет… Поэтому у нас страха никакого нет".

И если говорить о международном сотрудничестве, то в ходе только первой половины первого дня ПМЭФ было заключено несколько крупных международных контрактов. К примеру, "Сбербанк" заключил ряд договоренностей с китайским концерном Huawei о поставках IT-оборудования.

Также было подписано соглашение между губернатором Тульской области Алексеем Дюминым и компанией Procter&Gamble о создании в регионе крупнейшего логистического и дистрибьютерского центра этой компании в Европе.

"Росгеология", в свою очередь, заключила договор с министерством горнодобывающей и нефтяной промышленности Мадагаскара о писке и разведке полезных ископаемых в этой стране. Также была заключена сделка с Ираном о разведывательных работах в иранской части Каспия.

Губернатор Югры Наталья Комарова заявила о "большом желании предпринимателей из Ханты-Мансийска" работать с представителями Сирийской Арабской Республики. И это далеко не полный перечень международных сделок первого дня.

А компания "МаксимаТелеком", которая в том числе занимается установкой и работой сети wi-fi в метро, заключила контракт с Дели об установке публичной сети в тамошней подземке.

Параллельно министр экономического развития РФ Максим Орешкин на полях форума встретился с главой МВФ Кристин Лагард и обсудил проблемы мировой макроэкономики. По его словам, "мы как раз на двухсторонней встрече, которая у меня была с Кристин Лагард, очень подробно обсуждали ситуацию в макроэкономике, потому что она тоже начинает говорить о таких вопросах относительно будущего экономического роста".

Бизнес-омбудсмен Борис Титов в рамках форума заявил об обсуждении с Владимиром Путиным своеобразной "локальной бизнес-амнистии" для предпринимателей, которые сейчас находятся в Лондоне, но хотели бы вернуться в Россию при условии, что не попадут под арест.

По словам правозащитника, "с президентом обсуждали тему наших лондонских списков. Мы обсудили юридический путь, как этих людей можно вернуть. И он дал поручение следственным органам, прокуратуре. Мы выработали этот путь. Если государство его примет, то это будет означать достаточность гарантий, для того чтобы они вернулись".

Алексей Кудрин на форуме в очередном своем выступлении затронул тему коррупции. По его словам, "самая серьезная болевая точка у нас в стране в части коррупции — это государственные закупки… Я вижу много коррупционных признаков в этой сфере… Поэтому с участием Счетной палаты, минфина мы сделаем там решительные шаги в ближайшие два-три года".

В общем, форум уже на старте стал площадкой для работы по самому широкому, глобальному спектру вопросов. И это неудивительно, учитывая его масштаб и тех экспертов и должностных лиц, которые в эти дни работают в рамках ПМЭФ.

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