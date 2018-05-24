Поклонская требует уничтожить карикатуру с ней и любимым царем

История с портретом продолжается. Наталья Поклонская обратилась в Роскомнадзор с депутатским требованием изъять из Сети широко известный на интернет-просторах портрет с карикатурой на нее и российского императора Николая II.
Напомним, что ранее депутату Государственной думы отказали в возбуждении уголовного дела об оскорблении чувств верующих за это «произведение».
Произошедшее депутат назвала банальным и предложила всем «экспертам», которые сочли карикатуру укладывающейся в культурную норму, заказать у автора аналогичный шедевр с изображением себя и близких в том виде, как был представлен на портрете православный святой.
По информации РБК, Роскомнадзор пока депутатский запрос Поклонской не получил. Но как только это произойдет, они обещают дать ответ в отведенные для того сроки.
Стоит сказать, что направленный ранее запрос Поклонской, адресованный Следственному комитету и конкретно его председателю Александру Бастрыкину, о возбуждении уголовного дела против автора портрета желаемого результата не дал. В работе не нашли негативного отношения к представителю власти.
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