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ПМЭФ стартовал: сенсации с трибун и тайны из кулуаров

Политика

Сегодня утром в Северной столице стартовал очередной Петербургский международный экономический форум.

ПМЭФ стартовал: сенсации с трибун и тайны из кулуаров. ПМЭФ

Это традиционно одно из главных событий в экономической и инвестиционной жизни страны. Форум пройдет в Питере с 24 по 26 мая.

Нынешний форум открылся с приветственного слова Президента РФ Владимира Путина. Глава государства, анонсируя форум, отметил, что "в ходе открытых дискуссий на форуме ведущие российские и зарубежные политики, ученые, эксперты, руководители компаний и деловых объединений, представители средств массовой информации и общественных кругов обсудят ключевые вопросы глобальной повестки, состояние и перспективы мировой экономики, вместе подумают о том, как вывести ее на траекторию устойчивого роста. Использовать колоссальный научный и технологический потенциал, который стремительно накапливается сегодня в "цифровой" и других областях, — в интересах повышения качества жизни людей, стабильного и гармоничного развития всех государств и мира в целом".

Также президент подчеркнул, что "все заинтересованы в том, чтобы экономика ХХI века была эффективной, основанной на передовых бизнес-моделях и строгих экологических требованиях, социально ответственной и учитывающей реальные потребности человека. Для решения этих задач, в том числе, важно не допускать искусственных ограничений в многосторонней торговле и финансах, в производственной и инвестиционной сферах, исправить дисбалансы, существующие на мировых рынках. И, конечно, необходимо стремиться к повышению уровня взаимного доверия, к продвижению многоплановых интеграционных процессов, к реализации масштабных и перспективных проектов. Россия всегда открыта для такого партнерства и совместной работы".

В завершение приветствия Путин выразил надежду, что нынешний форум станет площадкой, где будут "выработаны полезные идеи и инициативы, призванные способствовать оздоровлению и подъему мировой экономики, а также подписаны взаимовыгодные соглашения и контракты".

Утренняя часть первого дня форума открылась сразу несколькими тематическими мероприятиями. Первым стал "бизнес-завтрак" на тему "Деловой климат России: чего удалось достичь и куда двигаться дальше?".

Далее была панельная дискуссия "Российская экономика на траектории роста: вызовы и решения". В ее рамках выступил, в том числе, и нынешний глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Его доклад касался влияния западных санкций на российскую экономику. По словам чиновника, "сейчас это влияние увеличилось до 0,5 процента ВВП".

Речь идет о последнем санкционном пакете, в который попал ряд российских предприятий, в том числе "Русал", En+, группа "ГАЗ". А также ряд чиновников и бизнесменов, вроде главы ВТБ Андрея Костина и председателя правления "Газпрома" Андрея Миллера.

Что касается непосредственно выступления Кудрина, то, кажется, он еще не совсем вошел в новую для себя роль главы Счетной палаты, поскольку, отвечая на один из вопросов модератора, перепутал Антона Силуанова и Германа Грефа: "Герман Оскарович правильно сказал… Ой! Антон Германович!"

Министр финансов Антон Силуанов, в свою очередь, говоря о возможном повышении налогов, заявил: "У нас еще идет дискуссия в правительстве РФ по отдельным настройкам, в том числе и тех реформ, которые мы должны провести по вопросам налогов". Он особо подчеркнул: "Мы говорим о том, что сейчас на протяжении шестилетнего периода, следующего цикла, мы не будем менять налоги".

При этом Антон Силуанов заявил, что сейчас вопроса о повышении подходного налога для физических лиц в принципе не рассматривается и, более того, обсуждаются возможности снижения некоторых налогов для бизнеса.

Вообще же, в первый день форума было проведено множество самых разных секций и дискуссий. От внедрения экологических стандартов в промышленность и производство до киберспорта как перспективной дисциплины.

Кстати, мероприятия первого дня ПМЭФ уже продемонстрировали, что миф о российской изоляции — это действительно миф. Только на 24 мая в рамках ПМЭФ назначены пять бизнес-диалогов: с Швецией, Италией, Израилем, Германией и Финляндией.

Помимо этого, гостями форума стали президент Франции Эммануэль Макрон, с которым, помимо международной политики, конфликта в Сирии и иранской ядерной сделки, Путин обсудит "двустороннее экономическое сотрудничество и энергетические проекты". На ПМЭФ также заявлено присутствие японского премьера Синдзо Абэ. И тоже с вопросами о совместных глобальных экономических проектах.

Более того, ПМЭФ посетил и американский посол в РФ Джон Мид Хантсман. Кстати, посещает он форум с весьма интересной и максимально конфликтной формулировкой: "Посещение ПМЭФ соответствует подходу, которого посол Хантсман придерживается с момента утверждения его кандидатуры на этот пост: гуманитарные связи и прямые контакты между людьми важны для того, чтобы показать, что у США разногласия с правительством России, но не с ее народом".

В переводе с американского дипломатического на русский это означает, что США не могут пропустить мероприятие такого масштаба и такой международной значимости. Поэтому несмотря на всю воинственную риторику последних лет про "изоляцию России" они вынуждены направить на ПМЭФ "своего человека".

По поводу всех этих маневров, а также степени международного участия в форуме крупных бизнесменов и политических лидеров разных стран в одном из интервью высказался пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: "Настоящая международная блокада в отношении таких государств, как Россия, системообразующих государств в международных дипломатических и политико-дипломатических отношениях, невозможна, и ее не было. Но, разумеется, экономические интересы рано или поздно начинают превалировать над политическим давлением. Когда какие-то столицы прибегают к санкциям в отношении нашей страны, то с самого начала становится очевидным, что бизнес-круги, то есть главные налогоплательщики, за счет которых существует государство, явно не в восторге от этих санкций, потому что это идет вразрез с их собственными интересами".

В общем, с "изоляцией России" как-то решительно не задалось. На ПМЭФ на сегодняшний день заявлено 15 тысяч делегатов и примерно 1,5 тысячи компаний из 72 стран мира.

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