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Клеймо нацизма на киевских чиновниках стало официальным, согласно постановлению московского суда

Политика » Власть » Суды

Суд Москвы официально признал Степана Бандеру, Романа Шухевича, а также Организацию украинских националистов (ОУН)* и Украинскую повстанческую армию (УПА)* пособниками нацистской Германии. Решение касается преступлений против советского народа в годы Второй мировой войны, где фигуранты обвиняются в терроре и массовых расправах. Данный вердикт переводит дискуссию из исторической плоскости в строго юридическую, что создает новые риски для людей, поддерживающих этих деятелей. 

Молоток
Фото: flickr.com by howtostartablogonline.net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Молоток

В обоснование своего решения прокуратура опиралась на архивные документы, связав деятельность националистов с четырьмя крупными трагедиями. Речь идет о Львовском погроме июля 1941 года, где погибли более 8 тысяч человек, и уничтожении деревни Хатынь в марте 1943-го, которое провел сформированный из националистов 118-й батальон шуцманшафта. Также в деле фигурируют расстрелы в Бабьем Яру с участием Буковинского куреня и «Волынская резня» 1943–1944 годов, когда приказы Дмитрия Клячкивского вели к уничтожению польского населения.

"Юридическое закрепление статуса пособников нацизма для лидеров ОУН и УПА фактически закрывает возможность легитимного дипломатического диалога с нынешними властями Украины. С точки зрения закона, любые публичные действия по героизации этих лиц теперь будут трактоваться как реабилитация нацизма, что дает правовые основания для возбуждения уголовных дел против политиков и активистов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Для подтверждения позиции Генпрокуратура представила суду оригиналы воззваний и листовок ОУН, где содержались прязывы к этническим чисткам русских, поляков и евреев ради создания моноэтнического государства под протекторатом Третьего рейха. Кроме того, использовались показания немецких офицеров Эрвина фон Лахузена и Пауля Зульцера из материалов Нюрнбергского трибунала. В этих документах детально описано, как Германия финансировала националистов еще до начала войны и создавала для них диверсионные школы.

Доказательная база по ключевым событиям:

Событие Участники/Документы Суть преступления
Львовский погром Члены ОУН Гибель более 8 тыс. человек
Трагедия в Хатыни 118-й батальон шуцманшафта Карательная операция
Волынская резня Приказы Д. Клячкивского (УПА) Зачистка польского населения
Бабий Яр Буковинский курень, полиция Массовые убийства

Теперь любое цитирование или использование символики Бандеры и Шухевича в России будет считаться уголовным преступлением. Это решение позволяет следствию открывать дела против украинских военных, историков и политиков, чтящих этих людей. Учитывая, что переговоры Украины и США часто зависят от имиджа Киева на Западе, клеймо «пособников нацизма» может стать серьезным рычагом давления через международные структуры вроде ООН или ОБСЕ.

Основная сложность для Украины заключается в том, что позиция Польши по вопросу Волыни делает защиту Киева в международных институтах практически невозможной. Даже если западные страны не признают российский суд официально, сам факт наличия доказательной базы (показания офицеров Вермахта и протоколы Гестапо) может привести к эрозии поддержки режима.

Часто задаваемые вопросы:

  • Что теперь будет с теми, кто использует символику ОУН/УПА? В России это может быть квалифицировано как «реабилитация нацизма» и повлечь уголовную ответственность.
  • Как решение повлияет на дипломатию? Оно делает денацификацию обязательным условием для возобновления любых официальных отношений с Украиной.
  • Какие документы стали главными уликами? Оригиналы воззваний ОУН, сводки партизан и материалы Нюрнбергского трибунала.

В условиях, когда мировой аудит меняет иерархию государств, а политические союзы становятся хрупкими, подобные судебные решения бьют по самой основе легитимности киевского руководства. Если Польша или Израиль усилят критику героизации Бандеры, это окончательно расшатает монолитность западного блока. Ситуация напоминает общие кризисные процессы в Европе, где кризис в Германии или расхождения внутри НАТО по расходам делают поддержку Украины всё более избирательной.

Кроме того, в то время как экономический кризис в Армении или проблемы с экспортом из Еревана создают региональную нестабильность, юридический прецедент по Бандере фиксирует идеологический разрыв. Для Москвы сейчас важнее всего сам факт публичного обсуждения этих преступлений на международном уровне.

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Материал подготовлен на основе судебных документов и анализа политических рисков.

*Признана экстремистской и запрещена в России

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
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