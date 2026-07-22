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Релокантов с приговорами ждут тяжёлые потери: Госдума запустила 14 ограничений

Политика » Власть » Парламент

Госдума приняла пакет законов о 14 временных ограничениях для релокантов, скрывающихся за границей и уклоняющихся от наказания в России. Речь идет о людях с вступившим в силу приговором по уголовным делам и о тех, кого признали виновными по делам о безопасности государства. Закон начнет действовать сразу после официального опубликования.

загранпаспорт
Фото: Портал мэра и правительства Москвы / mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
загранпаспорт

Под новые нормы подпадают осужденные или оштрафованные по статьям о дискредитации ВС РФ и фейках об армии, призывах к санкциям против России, нарушении территориальной целостности страны, а также о нарушении законодательства об иноагентах, участии в нежелательных организациях и пропаганде либо демонстрации нацистской и экстремистской символики. Для тех, кого внесут в специальный реестр, закроют доступ к имуществу, документам, госуслугам и ряду финансовых операций. Решение о применении мер будет принимать Минюст.

"Прямо сейчас за рубежом находятся более 100 граждан, которых Россия официально объявила в розыск по уголовным делам, но иностранные государства отказываются их выдавать", — рассказал в беседе с Pravda.Ru политолог Василий Пискарев.

В списке ограничений — блокировка денег на счетах и вкладах в России, запрет на сделки с недвижимостью и отказ в выдаче или замене загранпаспорта. Туда же вошли запрет на регистрацию брака, смену имени, получение юрпомощи за рубежом, доступ к электронным госуслугам и к банковским приложениям российских кредитных организаций. Еще одна мера — запрет на регистрацию в качестве ИП или самозанятого, а также приостановка действия российского водительского удостоверения.

Основанием для внесения в реестр станут данные МВД, ФСБ, ФНС или Генпрокуратуры. Исключить человека из списка можно будет только после письменного мотивированного заявления в Минюст, если основания для ограничений исчезнут, например после отмены приговора или отбытия наказания.

По словам Василия Пискарева, первыми в реестр могут попасть более 100 человек, а общее число тех, кого уже штрафовали заочно, исчисляется сотнями. Реестр начнет работать только после прохождения всех чтений в Госдуме, одобрения Совфедом и подписи президента. Внесение граждан в списки Минюста, как ожидается, начнется не ранее осени 2026 года.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
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