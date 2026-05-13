Сергей Пивков — о новом типе депутата: не кабинет, а территория

Политика

Один из участников праймериз "Единой России" по 77 одномандатному округу (Архангельская область) Сергей Пивков в преддверии голосования заявил о необходимости изменения подхода к депутатской деятельности.

Один из участников праймериз Единой России по 77 одномандатному округу (Архангельская область) Сергей Пивков
Фото: из личного архива Сергея Пивкова is licensed under public domain
Один из участников праймериз Единой России по 77 одномандатному округу (Архангельская область) Сергей Пивков

На протяжении многих лет работа Сергея Пивкова как депутата Городского Совета Новодвинска и Архангельского областного Собрания депутатов, и на муниципальном, и на региональном уровне была связана с социальной политикой, спортивными и молодежными проектами, делами семьи и ветеранов. Теперь, выходя на федеральный уровень, молодой политик обладает уникальным сочетанием депутатского опыта и знанием специфики исполнительной власти, что позволяет ему с полным правом и со знанием дела заявлять о широких потребностях региона, и возможностях для депутатской кооперации.

"Приоритетные проекты для Архангельской области, это, конечно, все, что связано с развитием Северного морского пути, с логистикой и оборонной промышленностью. Но я бы акцентировал внимание также и на социальной составляющей. Например, все еще имеется большое количество домов, подлежащих расселению, ветхого или аварийного жилья. За последние пять лет командой губернатора Александра Цыбульского сделано очень много и в строительстве жилья, и в развитии транспортной сети, ремонте дорог. В частности, мы кратно увеличили количество дорог, находящихся в нормативном состоянии. Но мы еще далеки от 100-процентного охвата, и нам необходимо продолжить и в ближайшее время увеличить объем этих работ", — рассказывает Сергей Пивков.

"На передний план выходят и вопросы здравоохранения. Это специфика нашего климата и экологии. Здесь можно привлечь средства в части строительства и ремонта медицинских учреждений, ФАПов. Нам необходимо привлекать как можно больше специалистов среднего звена — врачей нам не хватает. За последние пять лет ситуация ощутимо улучшилась, но все же чем больше специалистов, тем лучше. Пока мы далеки от идеала", — отмечает политик.

Одна из наиболее привлекательных идей в работе федеральной законодательной власти, по мнению Сергея Пивкова — возможность кооперации депутатов макрорегионов.

"Например, есть очень хорошая программа "Дальневосточные дворы", раньше она называлась "Тысяча дворов". Это федеральная программа, рассчитанная на регионы Дальнего Востока. Но Министерство называется "Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики", а Арктика словно "выпала" из этой программы… Между тем, девять муниципалитетов Архангельской области входит в Арктическую зону. Конечно, очень хотелось бы, чтобы эта программа была бы нацелена и на Арктические регионы, и на Архангельскую область в том числе", — подчеркивает Сергей Пивков.

"Но пока это не сделано, — сожалеет участник праймериз. — Возможно, на федеральном уровне не хватает возможностей арктических депутатов".

"Как человек, давно работающий в исполнительной власти, я могу сказать, что исполнительная власть выстроена очень четко. Если есть мощное лобби с территории, то территория получает поддержку. У нас есть мощное лобби, но это только губернатор. Конечно, ему должны помогать люди с депутатскими полномочиями, с федеральным статусом", — отмечает Сергей Пивков.

И в целом он прав, объединение депутатов макрорегионов для продвижения интересов своих территорий необходимо. Тем более, что на сегодняшний день многие депутаты, прошедшие муниципальную службу, региональные парламенты, проекты АНО "Россия — страна возможностей" и обучение в Президентской Академии, близки по возрасту, знакомы между собой, и объединены общими интересами развития страны, декларированными президентом и правительством. Им легче преодолевать разобщенность, свойственную многим депутатам предыдущих созывов, что в некоторых проектах даёт более высокую эффективность.

При этом, конечно, свои регионы в первую очередь должны находиться в фокусе внимания новых федеральных депутатов.

"У нас хорошо выстроена работа с правительством, но не хватает именно лобби. Интересы региона — вот то, чем я хочу заниматься. Я пять лет проработал в команде губернатора, и хорошо представляю, как работает лоббистский механизм, и в качестве федерального депутата намерен заниматься именно этим", — подчеркивает молодой политик.

"И здесь основная задача — быть в контакте с населением. Я считаю, что депутат всегда должен быть доступен, от земли, от человека отрываться нельзя. Раньше депутат был заточен в основном на внутрипартийную работу, а сейчас он идет от территории, и это очень важно. За прошедшую неделю я прошел почти сорок встреч, в среднем в каждой принимали участие около 50 человек. И очевиден очень большой запрос на то, чтобы депутат был рядом. Чтобы он понимал, что избирателям нужно, и оперативно реагировал на их ожидания", — рассказал Сергей Пивков нашему изданию.

"Надо отметить, что за последние годы механизмы лоббирования существенно поменялись, они не состоят больше только в хождениях по кабинетам. Сейчас очевидна тенденция к практикам молодых губернаторов-технократов, и это справедливо. Меняться, подстраиваться под ситуацию более свойственно людям молодого и среднего возраста. Я это прекрасно вижу по команде нашего губернатора, по самому Александру Витальевичу Цыбульскому. Мы живём в меняющемся мире, и, естественно, учимся, меняемся сами. К этому тоже надо быть готовыми, ведь через пять лет мы можем не узнать мир вообще. Давайте будем откровенны — за последний год искусственный интеллект абсолютно изменил нашу жизнь. Сейчас за пару кликов можно получить исследования, на которые раньше уходили годы. Конечно, опыт никто не отменял, но и опыт мы теперь получаем быстрее, чем раньше", — отметил он.

Губернаторский и депутатский корпус существенно омолаживается, и, при сохранении этой тенденции, можно рассчитывать на знания и энергичность новых чиновников и политиков, с их лояльными и конструктивными подходами к решению многих проблем, с которыми пока не смогли справиться действующие парламентарии.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше
