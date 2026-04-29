Россотрудничество ждет кадровая встряска: ведомству указали на слабое место после ухода Примакова

Россотрудничеству недостаточно административного и бизнес-опыта, ему нужны эксперты по реальным механизмам формирования мягкой силы, заявил политический эксперт, доктор экономических наук, заместитель председателя научного совета акционерного общества "Всероссийский центр изучения общественного мнения" Иосиф Дискин. О кадровой смене в Россотрудничестве после отставки бывшего главы Россотрудничества Евгения Примакова и назначения главой ведомства Игоря Чайки он рассказал в эфире Pravda.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org by NVO, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Дом Правительства РФ

Дискин отметил, что ключевой задачей Россотрудничества должна стать не работа с зарубежными властями напрямую, а диалог с теми группами, которые влияют на решения и настроение элит. По его словам, для этого ведомству нужен не только управленческий опыт, но и специалисты, понимающие механизмы мягкой силы.

Эксперт добавил, что административные и бизнес-компетенции могут быть полезны для новой команды, но сами по себе не заменяют стратегического понимания гуманитарной политики. В этом смысле, считает он, Россотрудничеству важно опираться на людей, которые знают, как формируется влияние через общественные и экспертные связи.

"Конечно, его заместитель пришел из бизнеса, из тяжелого бизнеса. Но боюсь, что много административного и бизнес-знания недостаточно", — отметил эксперт.

По мнению Дискина, Россия должна выстраивать разговор о суверенитете как о высокой ценности, но при этом показывать, что она требует рационального подхода. Он предупредил, что демонстративный суверенитет без ответственности может приводить к власти популистов и оборачиваться долгими страданиями для граждан.

