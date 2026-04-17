Орелстат зафиксировал снижение цен на сметану и картофель на 2-2,7% в апреле 2026 года
В поселке Орловской области построят фонтан за 12 миллионов рублей
Мощность терминала в Магадане вырастет в 2,6 раза после модернизации инфраструктуры
Сергей Кравцов назвал Ивановскую область лидером по внедрению научного профиля в школах
Больше не транзит: как Воронеж планирует задерживать едущих в Крым туристов
Новые лифты стали слабым звеном многоэтажек: причина оказалась неприятнее износа
Уменьшаем аппетит авто: маленькие хитрости для экономии топлива от эксперта Владимира Покровского
Броня против рыжей чумы: секреты вечного ремонта кузова в обычном гараже
Перед казнью немецкие палачи зверски мучили и пытали свои жертвы… — писала газета Социалистическое земледелие 17 апреля 1943 года

Борьба за избирателя: КПРФ внесла законопроект по запрещению блокировок мессенджеров без суда

Коммунисты внесли в Госдуму законопроект о "цифровых правах граждан", который запрещает массовый мониторинг переписки и разрешает блокировку интернета только по решению суда.

Женщина работает в кафе

Документ был зарегистрирован в электронной базе нижней палаты 16 апреля 2026 года.

Инициатива, подготовленная депутатами КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, появилась на фоне обращений граждан, обеспокоенных, по мнению авторов, давлением на право на частную переписку в соцсетях и доступ к мессенджерам. В пояснительной записке говорится, что речь идет о защите цифровой приватности и ограничении слежки без судебного контроля.

Законопроект запрещает "общий" мониторинг интернет-коммуникаций: массово читать переписку пользователей и применять технические средства противодействия угрозам без решения суда, по тексту документа, будет нельзя. Адресный контроль допускается только по суду либо в рамках уголовных дел, где предусмотрено наказание в виде лишения свободы. Также предлагается запретить отслеживание людей по взглядам, убеждениям, членству в организациях и социальным признакам.

Отдельный блок касается отключения интернета: коммунисты хотят разрешить его только при подтвержденной кибератаке на критическую инфраструктуру и не более чем на 48 часов. Кроме того, проект закрепляет право на анонимность в сети и на перенос данных между платформами.

Еще одно предложение — ужесточить правила установки устройств слежки: только по решению суда, а в исключительных случаях — с обязательным уведомлением омбудсмена и последующей судебной оценкой в течение 72 часов.

Внесение законопроекта произошло на фоне обсуждения в Госдуме проблем с массовыми блокировками VPN-сервисов и сбоями в работе интернет-ресурсов. Ранее, 15 апреля, парламентское большинство отклонило протокольное поручение КПРФ с требованием к Минцифры разъяснить причины массовых ограничений связи.

Выборы в Государственную думу Российской Федерации IX созыва пройдут в единые дни голосования, в период с 18 по 20 сентября 2026 года. Очевидно, что коммунисты готовятся за счёт законопроекта увеличить количество избирателей, проголосовавших за КПРФ.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Сейчас читают
Всего 2 ложки — и побелка не смоется до следующей весны: хитрый трюк опытных агрономов, который экономит силы
Садоводство, цветоводство
Всего 2 ложки — и побелка не смоется до следующей весны: хитрый трюк опытных агрономов, который экономит силы
Китай требует от европейских компаний прекратить работу в Панаме
Бизнес
Китай требует от европейских компаний прекратить работу в Панаме
33 сантиметра внутри зверя: медвежья пробка превращает весну в опасный сезон
Домашние животные
33 сантиметра внутри зверя: медвежья пробка превращает весну в опасный сезон
Популярное
Океан выбрал нового короля: хищник весом 80 тонн не оставляет шансов даже стаям

Рассказываем об уникальных способностях самого тяжелого охотника планеты, который противостоит гигантским кальмарам и координирует атаки в полной темноте океана.

Океан выбрал нового короля: хищник весом 80 тонн не оставляет шансов даже стаям
Робот ушёл под лёд Антарктиды и не вернулся: перед пропажей он увидел то, что скрыто от спутников
Робот ушёл под лёд Антарктиды и не вернулся: перед пропажей он увидел то, что скрыто от спутников
Кроваво-красная лавина у забора: этот куст-рекордсмен заменит сотню гладиолусов и сбережет нервы
Всего 2 ложки — и побелка не смоется до следующей весны: хитрый трюк опытных агрономов, который экономит силы
А Гурмызъ есть на островѣ: как тверской купец XV века и страховщики XXI века сошлись у берегов Ирана Дарья Митина Кровавый день в Ливане: разрушения и гибель гражданских — последствия обстрелов и взрывов Анхар Кочнева Посол Израиля раскрыл детали совместного с Ливаном плана по уничтожению Хезболлы Любовь Степушова
В ЕС признали, что денег на поддержку людей нет. Пусть привыкают
Джинсовку — на антресоли: названа вещь, которая стала новым символом роскоши весной 2026 года
Куда испаряются синицы? Тайна летнего исчезновения птиц, которые годами нас обманывали
Куда испаряются синицы? Тайна летнего исчезновения птиц, которые годами нас обманывали
Последние материалы
Риэлтор Кирилл Фёдоров: ключи не дают право на проживание для родственников в квартире
Хватит терпеть хруст в ногах: одна минутная тренировка в кровати вернет вам легкость походки
Борьба за избирателя: КПРФ внесла законопроект по запрещению блокировок мессенджеров без суда
Орелстат зафиксировал снижение цен на сметану и картофель на 2-2,7% в апреле 2026 года
Штамп в паспорте больше не нужен: список стран, где россиян ждут на майские праздники без виз
Кроссоверы на каждом шагу: китайские автомобили завоевывают Россию в 2026 году
В поселке Орловской области построят фонтан за 12 миллионов рублей
Мощность терминала в Магадане вырастет в 2,6 раза после модернизации инфраструктуры
Ни грамма муки и масла: секрет ленивого десерта из йогурта, который не вредит фигуре
Иран нашел лазейку в блокаде США: корабли проникают в Залив по хитрому маршруту
