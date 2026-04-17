Борьба за избирателя: КПРФ внесла законопроект по запрещению блокировок мессенджеров без суда

Коммунисты внесли в Госдуму законопроект о "цифровых правах граждан", который запрещает массовый мониторинг переписки и разрешает блокировку интернета только по решению суда.

Фото: https://unsplash.com/ by Ling App is licensed under Free Женщина работает в кафе

Документ был зарегистрирован в электронной базе нижней палаты 16 апреля 2026 года.

Инициатива, подготовленная депутатами КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, появилась на фоне обращений граждан, обеспокоенных, по мнению авторов, давлением на право на частную переписку в соцсетях и доступ к мессенджерам. В пояснительной записке говорится, что речь идет о защите цифровой приватности и ограничении слежки без судебного контроля.

Законопроект запрещает "общий" мониторинг интернет-коммуникаций: массово читать переписку пользователей и применять технические средства противодействия угрозам без решения суда, по тексту документа, будет нельзя. Адресный контроль допускается только по суду либо в рамках уголовных дел, где предусмотрено наказание в виде лишения свободы. Также предлагается запретить отслеживание людей по взглядам, убеждениям, членству в организациях и социальным признакам.

Отдельный блок касается отключения интернета: коммунисты хотят разрешить его только при подтвержденной кибератаке на критическую инфраструктуру и не более чем на 48 часов. Кроме того, проект закрепляет право на анонимность в сети и на перенос данных между платформами.

Еще одно предложение — ужесточить правила установки устройств слежки: только по решению суда, а в исключительных случаях — с обязательным уведомлением омбудсмена и последующей судебной оценкой в течение 72 часов.

Внесение законопроекта произошло на фоне обсуждения в Госдуме проблем с массовыми блокировками VPN-сервисов и сбоями в работе интернет-ресурсов. Ранее, 15 апреля, парламентское большинство отклонило протокольное поручение КПРФ с требованием к Минцифры разъяснить причины массовых ограничений связи.

Выборы в Государственную думу Российской Федерации IX созыва пройдут в единые дни голосования, в период с 18 по 20 сентября 2026 года. Очевидно, что коммунисты готовятся за счёт законопроекта увеличить количество избирателей, проголосовавших за КПРФ.