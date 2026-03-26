Танго на минном поле: российская делегация прибыла в Вашингтон для тайной дипломатии

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Политика » Власть » Парламент

В Вашингтон прибыла делегация Государственной Думы, что вызывает массу вопросов о том, нужная ли это инициатива.

Государственная дума
Фото: Own work by Юрий Д.К., https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Государственная дума

Российская парламентская делегация прибыла 25 марта в Вашингтон для проведения серии консультаций, которые стороны характеризуют как попытку прощупать почву для возобновления дипломатического процесса.

Как сообщил изданию Kyiv Independent представитель Госдепартамента, российские законодатели встретятся с членами Конгресса США и делегацией федерального правительства.

Инициатива была организована представительницей Республиканской партии Анной Паулиной Луной, известной своим несогласием с американской помощью Украине. Визит состоялся, несмотря на санкции, введенные Вашингтоном против российских законодателей, что рассматривается на Украине, как победа российской дипломатии.

Ожидается, что переговоры с представителями администрации Трампа состоятся 27 марта. На каждой встрече будет присутствовать младший сотрудник Госдепартамента в качестве секретаря и стенографиста.

  • Тестовый визит в условиях санкций
  • Позиции экспертов и геополитический контекст
  • Перспективы "малых дел" и риск эскалации

"Мы приветствуем любые усилия по возобновлению диалога с Соединенными Штатами в любой области. Мы неоднократно предлагали это Соединенным Штатам", — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Данный визит напоминает топтание на минном поле, где каждая сторона преследует прагматичные цели, стараясь сохранить лицо. В условиях, когда мирный договор по Украине становится предметом острых дискуссий, российские депутаты выступают носителями сигналов, продиктованных установками первого лица страны. Для США — это способ показать союзникам, что они "пытаются предотвратить третью мировую", сохраняя диалог.

"Такой формат взаимодействия — это классическая зондажная дипломатия. Вашингтон сейчас вынужден маневрировать между жёстким давлением союзников и потребностью не доводить ситуацию до прямого столкновения, так как мясорубка для бюджета в текущих условиях никому не выгодна", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

"С точки зрения макростратегии, обе стороны понимают, что политический бульдозер в деле игнорирования экономических рисков ведет в тупик. Сейчас идет поиск минимально приемлемых точек соприкосновения, которые позволили бы перевести конфликт в фазу управляемого сосуществования", — пояснил макроэкономист Артём Логинов.

"Мы видим, как на фоне глобальных сдвигов даже внутри ЕС усиливаются центробежные силы, например, когда месть за отказ кормить Украину даром становится поводом для давления на членов союза. В этом контексте любые прямые контакты с Вашингтоном — это сигнал о смене архитектуры международных связей", — подчеркнул политолог Антон Кудрявцев.

Аналитики сходятся во мнении, что ключевой сложностью остается "украинский вопрос", который перекрывает собой все остальные темы. Главная задача россиян — понять, насколько в Конгрессе и Белом доме настроены развивать отношения в обход украинской повестки, впрочем, и с её учетом тоже.

Кто в составе делегации? Леонид Слуцкий и Борис Чернышов (оба — ЛДПР), Вячеслав Никонов и Светлана Журова (оба - "Единая Россия") Алексей Чепа ("Справедливая Россия"), Владимир Исаков (КПРФ).

Станет ли визит стартом для масштабных переговоров? Вероятнее всего, нет. Визит носит ознакомительный характер, направленный на определение готовности сторон к формату "малых дел" без ожидания немедленных политических прорывов. Для наблюдателей это событие является маркером того, как идеологические барьеры начинают уступать место прагматике.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.