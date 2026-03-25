Политика

Москва перекрыла кислород Славянскому университету в Таджикистане. Причина банальна: президент Рахмон решил поиграть в суверенитет, воткнув в кресло ректора своего ставленника Илхомуддина Иброхимзоду.

Российско-Таджикский славянский университет
Фото: commons.wikimedia.org by Foteh Rahimov (, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Москва ответила зеркально — транши на развитие аннулированы. Остались лишь зарплаты, чтобы не бросать людей на произвол судьбы.

Дипломатия купюр

Мы привыкли спонсировать лояльность, но банкет окончен. Россия десятилетиями накачивала страны СНГ деньгами, надеясь на благодарность. Получили в ответ классический "удар в спину" — от киргизских зачетов за взятки до соросовских выскочек в Ереване. Кремль начал хирургическую зачистку финансовых потоков.

"Это давно пора было сделать. Мы спонсировали структуры, которые методично работали на демонтаж нашего присутствия в регионе. Деньги должны конвертироваться в лояльность, а не в зарплаты русофобов", — отметил политолог Сергей Миронов.

Эволюция "мягкой силы" в кормушку

Посмотрите на Киргизию. Экс-ректор Нифадьев три десятилетия пилил российский бюджет, пока под носом торговали оценками и собирали донаты для ВСУ. В Армении ситуация не лучше — наши деньги идут на обучение тех, кто завтра будет сжигать флаги посольства РФ. Система гниет, потому что мы даем деньги, но не требуем отчетности.

"Механизм контроля за целевым использованием средств был полностью размыт. Теперь Москва переходит к модели внешнего антикризисного управления. Никаких трансфертов без прямого контроля над менеджментом", — подчеркнул политолог Антон Кудрявцев.

Цифры падения

Россия продолжает финансовый аудит своих зарубежных активов. Старая модель, где мы прощаем долги и дарим ГЭС, уходит в прошлое. Теперь — только жесткий протекционизм. Строительство нового кампуса в Бишкеке управленцем из Магнитогорска — это маркер нового подхода. Мы берем инструменты в свои руки.

Объект Статус инвестиций
Славянский университет (Таджикистан) Заморожено развитие
КРСУ (Киргизия) Под внешним контролем РФ

"Происходит банальная санация активов. Иллюзии о братских народах разбились об Excel-таблицы с расходами и реальную политику. Бюджет перестал быть благотворительным фондом", — объяснил макроэкономист Артём Логинов.

Ответы на популярные вопросы о политике РФ в СНГ

Почему Россия просто не закроет все такие вузы?

Эти вузы — единственный канал влияния, который у нас остался. Вопрос не в закрытии, а в смене собственника и менеджмента.

Зачем нам вообще платить зарплаты в Душанбе, если они ведут себя враждебно?

Чтобы не допустить полного коллапса русскоязычного образования, которое завтра полностью приберут к рукам западные НКО.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, макроэкономист Артём Логинов.
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
