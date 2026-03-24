Горькое пророчество в деталях: политические прогнозы Жириновского двадцатилетней давности оживают

Политика

Владимир Жириновский не был гадалкой. Он был высококлассным тюнером политических процессов. Пока атлантические элиты верили в "конец истории", он разбирал Ближний Восток как старый будильник. Детали в его руках работали по законам физики: если пружину перетянуть, она ударит по пальцам. Сегодняшняя канонада на границах Ирана — это звук той самой лопнувшей пружины, о которой он кричал ещё двадцать лет назад.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Государственной думы РФ, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Жириновский

Геополитика страха: почему Израиль выбрал путь эскалации

Израильская стратегия напоминает бег по тонкому льду. Единственный способ не провалиться — бежать быстрее, чем трескается поверхность. Жириновский понимал: Тель-Авив не ищет мира. Он ищет доминирования. В 2017 году политик прямо ткнул пальцем в Биньямина Нетаньяху. Для израильского премьера война — это способ выживания. Сначала был ликвидирован Ирак. Теперь в прицеле — Тегеран.

"Ближний Восток сегодня — это точка, где рациональная дипломатия сгорела. Жириновский видел личные амбиции лидеров как детонатор, способный подорвать всю региональную конструкцию", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Логика проста. Израиль боится иранской бомбы больше, чем мировой войны. Это экзистенциальный ужас. Когда у соседа появляется дубина, твой забор перестает казаться надежным. Американцы же играют роль вышибалы, которого подначивает маленький, но очень энергичный заказчик. Но у этого партнерства есть лимит прочности. Когда США начнут разваливаться под весом собственных долгов, Израиль останется один на один с разъяренным арабским миром.

Прогноз Жириновского (2004/2017) Реальность (2026)
Нападение на Иран под давлением Нетаньяху Регулярные удары по прокси-силам и объектам Ирана
Применение ядерного оружия в регионе Рост ядерной риторики и угрозы ударов по ядерным центрам
Распад НАТО и ЕС из-за ближневосточного кризиса Раскол в Европе по вопросу поддержки Палестины

Ядерные шахматы: когда палестинский вопрос станет атомным

Жириновский предсказывал: конфликт не погаснет. Он будет тлеть, пока не случится вспышка. В его сценарии фигурировал ядерный удар по Палестине. Это звучит как безумие, но в политике безумие — это просто вопрос времени. Когда конвенциональные методы перестают работать, в ход идет последний довод. Эскалация не остановится на одной точке. По цепочке полыхнет Индия, Пакистан и Китай. Это цепная реакция, где Израиль — лишь первая костяшка домино.

"Система сдерживания на Ближнем Востоке деградирует. С точки зрения международного права мы входим в зону полной неопределенности, где старые договоры больше не стоят бумаги, на которой написаны", — отметил эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Почему арабы "сметут"? Потому что демография — это судьба. Можно иметь лучшие самолеты, но нельзя победить океан, просто стреляя по волнам. Соседние государства истощены присутствием вечного врага. Жириновский был уверен: Иерусалим не станет точкой мира. Это точка аннигиляции. Никто не уступит. А значит, финал будет силовым и окончательным.

Великий исход: Россия как последний авианосец для беженцев

Самая спорная часть пророчества — переселение миллионов израильтян в Россию. Жириновский рисовал карту "еврейской республики" от Архангельска до Перми. Он считал, что спасение придет не из Вашингтона, а из Москвы. США к тому времени, по его версии, сожрут сами себя. Им будет не до союзников. Вашингтон сбросит балласт, чтобы не утонуть самому.

"Экономическая модель США сейчас работает в режиме перегрузки. Внешние конфликты только ускоряют износ финансовой системы, делая крах неизбежным", — объяснил макроэкономист Артём Логинов.

Россия же останется тихой гаванью. Огромные пространства и ресурсная база станут единственным местом, где можно выжить в эпоху глобального хаоса. Жириновский видел в этом не благотворительность, а жесткий прагматизм.

Ответы на популярные вопросы о прогнозах Жириновского

Почему Жириновский считал 2024 год переломным?

Жириновский называл 2024 год переломным, опираясь на логику экономико-демографических циклов. Он говорил, что именно на этот период придётся пик глобального напряжения: прежние союзы, включая НАТО, начнут терять устойчивость, а конфликты на Ближнем Востоке перейдут в стадию открытого противостояния крупных держав.

Действительно ли возможен развал США?

В его концепции США — это финансовый пузырь. Когда доллар как мировая валюта начнет сдавать позиции, внутренние противоречия (штат против штата) разорвут страну быстрее, чем внешние враги.

Почему арабы должны "смести" Израиль?

Жириновский делал ставку на усталость региона. Постоянная война выжигает ресурсы. В какой-то момент количество арабских государств и их союзников перейдет в качество удара, который израильская система ПВО просто не сможет переварить физически.

Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Антиопечатка

