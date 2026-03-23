Турецкий шпагат подходит к финалу. Анкара годами балансировала между НАТО и собственными амбициями на Ближнем Востоке. Теперь этот трюк перестал работать. Вашингтон и Тегеран входят в клинч — время полумер вышло.
Политическая физика неумолима. В системе, где международная стабильность трещит, нельзя оставаться нейтральным наблюдателем. Турция пытается сохранить посреднические каналы. Ресурсы исчерпаны. Пентагон открыто перекладывает карты для администрации Трампа. План наземной операции в Иране — это не теория, а конкретный вектор силы.
"Дипломатия в этом регионе сейчас напоминает попытку удержать равновесие на льду под обстрелом. Либо ты входишь в поворот с союзниками, либо тебя сносит в кювет истории", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.
Анкара — заложник собственного геополитического веса. С одной стороны — членство в Альянсе. С другой — вынужденный диалог с Ираном. Предупреждение Тегерану через МИД Турции - это попытка выторговать хоть какой-то статус-кво. Ставка слишком высока. Сектор безопасности в регионе перегрет.
|Параметр
|Статус Турции
|Членство в НАТО
|Требует лояльности Вашингтону
|Региональный транзит
|Угроза разрыва логистики с Ираном
Турция под огнем. Не буквально, но экономически и политически. Стабилизация безопасности в регионе становится императивом. Если Анкара не выберет сторону, выбор сделают за нее. Это закон рынка.
"Это не бизнес, это жесткая страховка. Турцию вынуждают либо платить за участие в сделке, либо выйти из игры без активов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Нейтралитет — это роскошь стабильных времен. Сейчас региональные игроки требуют однозначности. Давление Альянса сводит гибкость к нулю.
Прямое участие маловероятно. Анкара использует экономическое давление и прокси-ресурсы для защиты активов.
"Любая попытка остаться в стороне закончится потерей контроля над рынком влияния. Крупные игроки уже поделили карту", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.
