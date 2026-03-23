Два стула во время землетрясения: турецкая дипломатия зашла в тупик на Ближнем Востоке

Турецкий шпагат подходит к финалу. Анкара годами балансировала между НАТО и собственными амбициями на Ближнем Востоке. Теперь этот трюк перестал работать. Вашингтон и Тегеран входят в клинч — время полумер вышло.

Фото: commons.wikimedia.org by Kafkasmurat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Флаг Турции

Геополитический цугцванг

Политическая физика неумолима. В системе, где международная стабильность трещит, нельзя оставаться нейтральным наблюдателем. Турция пытается сохранить посреднические каналы. Ресурсы исчерпаны. Пентагон открыто перекладывает карты для администрации Трампа. План наземной операции в Иране — это не теория, а конкретный вектор силы.

"Дипломатия в этом регионе сейчас напоминает попытку удержать равновесие на льду под обстрелом. Либо ты входишь в поворот с союзниками, либо тебя сносит в кювет истории", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Факты столкновения

Анкара — заложник собственного геополитического веса. С одной стороны — членство в Альянсе. С другой — вынужденный диалог с Ираном. Предупреждение Тегерану через МИД Турции - это попытка выторговать хоть какой-то статус-кво. Ставка слишком высока. Сектор безопасности в регионе перегрет.

Параметр Статус Турции Членство в НАТО Требует лояльности Вашингтону Региональный транзит Угроза разрыва логистики с Ираном

Турция под огнем. Не буквально, но экономически и политически. Стабилизация безопасности в регионе становится императивом. Если Анкара не выберет сторону, выбор сделают за нее. Это закон рынка.

"Это не бизнес, это жесткая страховка. Турцию вынуждают либо платить за участие в сделке, либо выйти из игры без активов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о позиции Турции

Почему нейтралитет провалился?

Нейтралитет — это роскошь стабильных времен. Сейчас региональные игроки требуют однозначности. Давление Альянса сводит гибкость к нулю.

Будет ли Турция участвовать в войне?

Прямое участие маловероятно. Анкара использует экономическое давление и прокси-ресурсы для защиты активов.

"Любая попытка остаться в стороне закончится потерей контроля над рынком влияния. Крупные игроки уже поделили карту", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

