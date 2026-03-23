Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Объективы превращаются в судей: камеры нейросетей фиксируют лихачей на перекрестках Великого Новгорода
Ужин с экстремистами: в Мордовии разгорелся скандал из-за посиделок высших чинов с радикалами
Энергия на исходе — рейсы на нуле: троллейбусы Петрозаводска сворачивают вечерний график
Руины оживают под крышей приюта: историческая постройка в Сортавале обретает функцию спасения уличных животных
Голуби атакуют дворы: где кормить птиц, чтобы не платить штрафы и не ссориться с соседями
Бюджетные триллионы в деле: новые магистрали меняют логистическую карту Петербурга
Не кризис, а новая реальность — будет еще хуже: описан сценарий затяжного конфликта и бедной экономики
Золотой стандарт Северо-Запада: сотни новых проектов превратили суровый край в глобальную стройплощадку
Бизнес на человеческом горе: следствие раскрыло сеть теневых брокеров в ритуальной сфере Вологды

Два стула во время землетрясения: турецкая дипломатия зашла в тупик на Ближнем Востоке

Политика

Турецкий шпагат подходит к финалу. Анкара годами балансировала между НАТО и собственными амбициями на Ближнем Востоке. Теперь этот трюк перестал работать. Вашингтон и Тегеран входят в клинч — время полумер вышло.

Флаг Турции
Фото: commons.wikimedia.org by Kafkasmurat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Геополитический цугцванг

Политическая физика неумолима. В системе, где международная стабильность трещит, нельзя оставаться нейтральным наблюдателем. Турция пытается сохранить посреднические каналы. Ресурсы исчерпаны. Пентагон открыто перекладывает карты для администрации Трампа. План наземной операции в Иране — это не теория, а конкретный вектор силы.

"Дипломатия в этом регионе сейчас напоминает попытку удержать равновесие на льду под обстрелом. Либо ты входишь в поворот с союзниками, либо тебя сносит в кювет истории", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Факты столкновения

Анкара — заложник собственного геополитического веса. С одной стороны — членство в Альянсе. С другой — вынужденный диалог с Ираном. Предупреждение Тегерану через МИД Турции - это попытка выторговать хоть какой-то статус-кво. Ставка слишком высока. Сектор безопасности в регионе перегрет.

Параметр Статус Турции
Членство в НАТО Требует лояльности Вашингтону
Региональный транзит Угроза разрыва логистики с Ираном

Турция под огнем. Не буквально, но экономически и политически. Стабилизация безопасности в регионе становится императивом. Если Анкара не выберет сторону, выбор сделают за нее. Это закон рынка.

"Это не бизнес, это жесткая страховка. Турцию вынуждают либо платить за участие в сделке, либо выйти из игры без активов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о позиции Турции

Почему нейтралитет провалился?

Нейтралитет — это роскошь стабильных времен. Сейчас региональные игроки требуют однозначности. Давление Альянса сводит гибкость к нулю.

Будет ли Турция участвовать в войне?

Прямое участие маловероятно. Анкара использует экономическое давление и прокси-ресурсы для защиты активов.

"Любая попытка остаться в стороне закончится потерей контроля над рынком влияния. Крупные игроки уже поделили карту", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, специалист по проектному финансированию Алексей Крупин
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.