Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Каждый чек под лупой: новые онлайн-кассы превращают 2026 год в стресс-тест для Кубани
Автопарадокс в России: почему при падении спроса открываются новые автосалоны
Пока Илон Маск распыляет силы в космосе: в России сделали ход без спутниковых роев
В Госдуме прокомментировали идею выплат алиментов государством
Претензия Германии к Украине на €85 млрд: кому выгоден этот политический ход
Первый шаг в бездну: чем для россиян обернется легализация онлайн-казино
Взносы под контролем: кто займется долгами за капитальный ремонт
Металл второго плана стал главным: серебро переписало исторический потолок рынка
Зима лечит усталость шоколадом: тяга к сладкому может выдавать кое-что тревожное

Не музей, а витрина эпохи: вокруг Ельцин-центра разгорелся острый спор

Политика

Ельцин-центр занимается не изучением истории, а оправданием ельцинской эпохи, что ведет к дискредитации прошлого страны, считает Анатолий Вассерман. О роли и функциях центра член комитета Госдумы по просвещению от фракции "Справедливая Россия", журналист, публицист, политический консультант и телеведущий рассказал в интервью главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой в эфире Правда ТВ.

Yeltsin Center-Yekaterinburg
Фото: commons.wikimedia.org by Владислав Фальшивомонетчик, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Yeltsin Center-Yekaterinburg

По мнению Вассермана, проблема Ельцин-центра заключается в подмене научного анализа идеологической подачей. Он отметил, что вместо постановки серьезных исследовательских задач центр выстраивает односторонний образ 1990-х годов, что неизбежно отражается на восприятии всей предыдущей истории России.

"Пока это не исследовательская организация, а рекламная. Они пытаются делать вид, что Ельцин был во всем хорош и во всем прав, и им приходится очернять всю нашу предшествующую историю. До тех пор, пока не будут поставлены перед Ельцин-центром серьезные исследовательские задачи, он так и будет плевать во все наше прошлое", — отметил Вассерман.

Депутат подчеркнул, что без изменения концепции и отказа от идеологической заданности центр не сможет выполнять заявленную просветительскую функцию.

Полная запись разговора с Анатолием Вассерманом будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Сейчас читают
Из мягких шариков — в ореховую роскошь: торт, который выглядит как ювелирная работа
Еда и рецепты
Из мягких шариков — в ореховую роскошь: торт, который выглядит как ювелирная работа
Поздно — не вырастет, рано — погибнет: опасное окно посева перца в 2026 году
Садоводство, цветоводство
Поздно — не вырастет, рано — погибнет: опасное окно посева перца в 2026 году
Хруст снаружи, сок внутри: курица, которую просят готовить снова и снова
Еда и рецепты
Хруст снаружи, сок внутри: курица, которую просят готовить снова и снова
Популярное
Корочка пузырится, начинка течёт: быстрый способ приготовления идеальных чебуреков

Хрустящие чебуреки с сочной начинкой можно приготовить дома всего за 30 минут. Рассказываем, как добиться идеального теста и насыщенного вкуса без ошибок.

Корочка пузырится, начинка течёт: быстрый способ приготовления идеальных чебуреков
Ветка в банке — и спальня перезагружается: запах, меняющий сон и атмосферу
Ветка в банке — и спальня перезагружается: запах, меняющий сон и атмосферу
Герань больше не капризничает: схема черенкования, которую легко повторить дома
Красиво, компактно и без вечной обрезки: кустарники для небольших участков
Вотум недоверия доллару: центробанки делают ставку на золото и на BRICS Pay Любовь Степушова Почему в СССР так и не полюбили дизельные легковушки: причина оказалась не в технике Сергей Милешкин Из Армении с любовью: антироссийские поцелуи Пашиняна грозят ему катастрофой Михаил Дёмин
Серебряная грива вместо клумбы: злак, который связывает весь цветник воедино
Эти цветы редко встретишь на дачах и зря: многолетники, которые удивляют каждый сезон
Холодильник пахнет чистотой, а не луком: простой способ сохранить свежесть надолго
Холодильник пахнет чистотой, а не луком: простой способ сохранить свежесть надолго
Последние материалы
В Госдуме прокомментировали идею выплат алиментов государством
Нипах пугает мир, но не Россию: что сдерживает распространение опасного вируса
Вотум недоверия доллару: центробанки делают ставку на золото и на BRICS Pay
Тишина громче слухов: вокруг состояния Михаэля Шумахера всплывают странные детали
Претензия Германии к Украине на €85 млрд: кому выгоден этот политический ход
Первый шаг в бездну: чем для россиян обернется легализация онлайн-казино
То, что прячут под скальпелем, оказалось главным секретом притягательных глаз
Серые комнаты оживают сами: комнатные растения, которым не нужен солнечный подоконник
Взносы под контролем: кто займется долгами за капитальный ремонт
Европа попала в энергозависимость не только от США, но и Китая
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.