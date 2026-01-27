Не музей, а витрина эпохи: вокруг Ельцин-центра разгорелся острый спор

Ельцин-центр занимается не изучением истории, а оправданием ельцинской эпохи, что ведет к дискредитации прошлого страны, считает Анатолий Вассерман. О роли и функциях центра член комитета Госдумы по просвещению от фракции "Справедливая Россия", журналист, публицист, политический консультант и телеведущий рассказал в интервью главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой в эфире Правда ТВ.

Фото: commons.wikimedia.org by Владислав Фальшивомонетчик, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Yeltsin Center-Yekaterinburg

По мнению Вассермана, проблема Ельцин-центра заключается в подмене научного анализа идеологической подачей. Он отметил, что вместо постановки серьезных исследовательских задач центр выстраивает односторонний образ 1990-х годов, что неизбежно отражается на восприятии всей предыдущей истории России.

"Пока это не исследовательская организация, а рекламная. Они пытаются делать вид, что Ельцин был во всем хорош и во всем прав, и им приходится очернять всю нашу предшествующую историю. До тех пор, пока не будут поставлены перед Ельцин-центром серьезные исследовательские задачи, он так и будет плевать во все наше прошлое", — отметил Вассерман.

Депутат подчеркнул, что без изменения концепции и отказа от идеологической заданности центр не сможет выполнять заявленную просветительскую функцию.

Полная запись разговора с Анатолием Вассерманом будет доступна на видеоканале Правда ТВ.