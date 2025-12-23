Атаман Терско-Гребенского округа стал советником главы Чечни

Назначение атамана Терско-Гребенского окружного казачьего общества Терского казачьего войска Алексея Коноплянникова советником Рамзана Кадырова стало заметным событием для всего Северного Кавказа.

Фото: Фото пресс-службы Всероссийского казачьего общества Алексей Коноплянников

Решение отражает стремление к системному диалогу между традиционными общественными институтами и региональной властью, передаёт ТАСС.

Историческая преемственность и государственный подход

Комментируя назначение, атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов подчеркнул, что решение главы Чечни демонстрирует государственный и взвешенный подход к вопросам общественной стабильности. По его словам, казачество на протяжении веков играло важную роль в служении Отечеству, охране рубежей и поддержании порядка, а также в укреплении межнационального мира.

Казачество как элемент общественного согласия

Назначение Алексея Коноплянникова рассматривается как подтверждение востребованности исторического опыта и авторитета казачества в современных условиях. Взаимодействие с органами власти позволяет использовать этот потенциал не только в сфере патриотического воспитания, но и в вопросах профилактики конфликтов и укрепления доверия между различными этническими и конфессиональными группами.

Новый формат взаимодействия власти с обществом

По оценке всероссийского атамана, включение представителя казачества в команду руководства региона создаёт дополнительные возможности для конструктивного диалога. Речь идёт о выстраивании устойчивых механизмов сотрудничества между казачьими обществами и госструктурами, основанных на взаимном уважении и общих целях.

Пример для других регионов

Виталий Кузнецов выразил уверенность, что это кадровое решение может стать примером для других субъектов России. Привлечение авторитетных общественных лидеров к работе в органах власти, по его мнению, способствует укреплению стабильности, развитию гражданского согласия и формированию единого пространства ответственности за будущее страны.

Назначение Алексея Коноплянникова подчёркивает, что традиционные институты и современные управленческие практики могут эффективно дополнять друг друга, особенно в многонациональных и многоконфессиональных регионах.