Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Телескоп Джеймса Уэбба показал новые детали скопления Вестерлунд 2 — PopSci
Агрессивные собаки часто не доживают до трех лет — королевский ветколледж
Долги ФК Ростов достигли 4–5 млрд рублей — инсайдер Карпов
Цена квадратного метра в Москве выросла до 489,6 тыс. рублей
Регулярный уход за кожей рук помогает замедлить возрастные изменения — Be Beautiful
Европа начала отдаляться от конфликта на Украине — политолог Подберезкин
Отмена публичных отчетов о доходах чиновников должна быть временной — юрист Алешкин
Закуски к Новому году за 10–15 минут из доступных ингредиентов
ГАЗ-24 в оригинальной комплектации появился на продаже в Париже

Атаман Терско-Гребенского округа стал советником главы Чечни 

Политика

Назначение атамана Терско-Гребенского окружного казачьего общества Терского казачьего войска Алексея Коноплянникова советником Рамзана Кадырова стало заметным событием для всего Северного Кавказа.

Алексей Коноплянников
Фото: Фото пресс-службы Всероссийского казачьего общества
Алексей Коноплянников

Решение отражает стремление к системному диалогу между традиционными общественными институтами и региональной властью, передаёт ТАСС.

Историческая преемственность и государственный подход

Комментируя назначение, атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов подчеркнул, что решение главы Чечни демонстрирует государственный и взвешенный подход к вопросам общественной стабильности. По его словам, казачество на протяжении веков играло важную роль в служении Отечеству, охране рубежей и поддержании порядка, а также в укреплении межнационального мира.

Казачество как элемент общественного согласия

Назначение Алексея Коноплянникова рассматривается как подтверждение востребованности исторического опыта и авторитета казачества в современных условиях. Взаимодействие с органами власти позволяет использовать этот потенциал не только в сфере патриотического воспитания, но и в вопросах профилактики конфликтов и укрепления доверия между различными этническими и конфессиональными группами.

Новый формат взаимодействия власти с обществом

По оценке всероссийского атамана, включение представителя казачества в команду руководства региона создаёт дополнительные возможности для конструктивного диалога. Речь идёт о выстраивании устойчивых механизмов сотрудничества между казачьими обществами и госструктурами, основанных на взаимном уважении и общих целях.

Пример для других регионов

Виталий Кузнецов выразил уверенность, что это кадровое решение может стать примером для других субъектов России. Привлечение авторитетных общественных лидеров к работе в органах власти, по его мнению, способствует укреплению стабильности, развитию гражданского согласия и формированию единого пространства ответственности за будущее страны.

Назначение Алексея Коноплянникова подчёркивает, что традиционные институты и современные управленческие практики могут эффективно дополнять друг друга, особенно в многонациональных и многоконфессиональных регионах.

Автор Антон Бекетов
Антон Бекетов — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Сейчас читают
Модульные диваны заменяют классические монолитные модели — Ouest-France
Недвижимость
Модульные диваны заменяют классические монолитные модели — Ouest-France
Черри Шмель формирует сладкие полосатые ягоды разных окрасов
Садоводство, цветоводство
Черри Шмель формирует сладкие полосатые ягоды разных окрасов
Сорт томатов "42 дня" подходит для регионов с коротким летом
Садоводство, цветоводство
Сорт томатов "42 дня" подходит для регионов с коротким летом
Популярное
Игра в санкции: Запад просчитался, работая на усиление своего главного конкурента - Китай

Падение цен на российские нефть и газ усиливают главного стратегического противника США — Китай. 

Китай укрепляет лидерство в мире на падении цен на российские нефть и газ
Пищевая сода помогает прочистить слив без химии — The Spruce
Трубы забиваются годами, а решается всё за вечер — способ, который держат на кухне
Санкции против России: Испания недополучила миллиарды евро от экспорта
Эти соседи по грядке творят с малиной чудеса: кусты становятся крепче, а ягоды — крупнее в два раза
В Чичен-Ице начнут неинвазивное исследование пирамиды — институт антропологии Мексики Игорь Буккер Мы боялись не того "Скайнета": ИИ может развязать ядерную войну без кнопки “Пуск” Олег Володин Газотурбинные поезда начали испытывать в США в 1967 году Сергей Милешкин
Кризис в промышленности: 26,5% предприятий Германии не верят в позитивные изменения до 2026 года
Тело включается без зала: 5 домашних упражнений запускают мышцы с первого подхода
Вечнозелёный ковёр, который не вытаптывается и цветёт десятилетиями: секрет идеального сада
Вечнозелёный ковёр, который не вытаптывается и цветёт десятилетиями: секрет идеального сада
Последние материалы
Продленку с более поздним уходом детей предложили в детсадах — депутат Буцкая
Учёные датировали вымирание мегафауны Америки 3500 лет назад
Агрессивные собаки часто не доживают до трех лет — королевский ветколледж
Жимолость требует перекрёстного опыления для урожая
Сало превращают в намазку, дважды прокручивая мясорубкой
Долги ФК Ростов достигли 4–5 млрд рублей — инсайдер Карпов
Цена квадратного метра в Москве выросла до 489,6 тыс. рублей
Полёт на околосветовой скорости замедляет время экипажа
Регулярный уход за кожей рук помогает замедлить возрастные изменения — Be Beautiful
Европа начала отдаляться от конфликта на Украине — политолог Подберезкин
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.