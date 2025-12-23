Доходы скрыли, сроки не назвали: в законе нашли недосказанность

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Отмена публичных отчетов о доходах чиновников должна быть временной — юрист Алешкин
Политика

Отмена публичного декларирования доходов не должна превращаться в постоянную норму, поскольку это затрагивает конституционные права граждан, отметил адвокат, кандидат юридических наук Андрей Алешкин. Свое мнение по теме защиты данных и прозрачности власти он высказал в эфире Pravda.Ru.

Дом правительства РФ в сумерках
Фото: commons.wikimedia.org by Oizo (Андрей Шмелёв), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Дом правительства РФ в сумерках

Алешкин обратил внимание на то, что меры, принимаемые сегодня в интересах защиты информации, изначально заявляются как вынужденные и ситуативные. По его словам, при изменении законодательства важно четко обозначать временные рамки действия подобных решений, чтобы они не становились бессрочными.

"Не хотелось бы, чтобы те решения, которые сегодня принимаются достаточно быстро в интересах защиты данных, не стали с нами жить постоянно и вечно. Законодатель мог бы, внося такие коррективы сегодня в законодательство, внести что-то временные меры и поставить в данном случае временной интервал действия этой нормы. Можно продлить но не делать ее бесконечной нельзя преодолевать таким образом конституционное право граждан. Это наше право, гарантированное Конституцией, это право должно быть неотъемлемо у нас", — отметил адвокат.

Он подчеркнул, что баланс между защитой информации и правом общества на контроль за деятельностью власти требует аккуратного и взвешенного подхода, особенно когда речь идет о нормах, затрагивающих основы конституционного строя.

Полная запись разговора с Андреем Алешкиным будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
