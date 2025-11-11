Разрыв с международными судами: какие причины заставили Россию пойти на этот шаг

Отказ от исполнения решений международных и иностранных уголовных судов связан с приоритетом российских законов и планомерной реализацией ранее принятого курса. Об этом Pravda.Ru заявил политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов.

Ранее "Известия" со ссылкой на источники в правительстве сообщили, что Россия официально откажется от исполнения постановлений международных и иностранных уголовных судов. Поправки в соответствующий федеральный конституционный закон уже одобрила правительственная комиссия.

Баширов отметил, что это решение отражает курс на укрепление правового суверенитета и приоритет российского законодательства. По его словам, отказ от исполнения международных постановлений — логичный шаг в условиях, когда принятые ранее решения последовательно вводятся в действие.

"Это касается верховенства российских законов. Такое решение было принято давно, и сейчас идет его планомерная реализация. Международное право в его прежнем виде фактически разрушили сами западные страны, поэтому речь идет о защите правовой системы страны от внешнего давления и попыток использовать международные институты в политических целях", — сказал Баширов.

Политолог подчеркнул, что западные государства используют международное право избирательно — ссылаются на него, когда им выгодно, и игнорируют, когда противоречит их интересам. По словам эксперта, такая практика фактически лишила международное право авторитета и смысла. Он добавил, что требовать от России исполнения решений судов, которые сами нарушают собственные принципы, некорректно с точки зрения права и политической логики.