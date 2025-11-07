Депутатский голод: председатель новосибирских пенсионеров объявил войну однопартийцам

Политический конфликт в новосибирском отделении "Партии пенсионеров" обострился: его председатель Эдуард Кожемякин направил жалобы в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру на депутата областного Законодательного собрания Александра Аверкина.

Об этом сообщает издание Сиб.фм. Поводом для обращения стали обвинения в коррупции и злоупотреблении служебным положением.

По словам Кожемякина, он направил жалобы через интернет-приемные ведомств. "Я прошу инициировать процесс лишения полномочий депутата Законодательного собрания Новосибирской области Аверкина Александра Александровича в связи с предоставлением им недостоверных сведений о доходах и расходах за 2023 год, а также использованием своего статуса депутата в личных, корыстных целях при заключении договоров с ООО "ПРОГРЕСССТРОЙГРУПП"", — сказал он.

В обращении политика, копия которого есть у редакции, также говорится о незаконном использовании бюджетных средств, выделенных на оплату труда помощников депутата. Эти действия, по мнению Кожемякина, подпадают под статьи о превышении должностных полномочий и нарушении антикоррупционного законодательства.

Сам заявитель уже несколько дней проводит бессрочную голодовку, требуя пересмотра отношений внутри партии и справедливого распределения депутатских мандатов.

Александр Аверкин в разговоре с журналистами назвал обвинения "бредом" и заявил, что за ними стоят сторонние интересы. "Голодовку Кожемякин объявил в интересах крупных бизнесменов Алексея Прокудина и Сергея Кондратьева. Думаю, что именно они за этим стоят, уверен, что имеется корыстный интерес", — сказал депутат.

Он также напомнил, что Кожемякин проиграл выборы на своём округе и теперь, по мнению Аверкина, пытается отработать поддержку бизнесменов, которые вложили средства в его кампанию.

В то же время политические наблюдатели считают, что спор выходит за рамки личных амбиций: борьба за мандат внутри партии стала символом более глубоких противоречий — между региональными активистами и теми, кого в штабе называют "паровозами" от федерального центра.

С 5 ноября Эдуард Кожемякин держит голодовку, протестуя против системы, при которой кандидаты, не ведущие активной кампании в регионе, получают мандаты за счёт местных членов партии. Он утверждает, что именно так поступили его коллеги Владимир Ворожцов и Александр Аверкин. По словам политика, это решение лишило новосибирских соратников результатов их работы и вложенных ресурсов.

Владимир Ворожцов называет подобные претензии беспочвенными и утверждает, что никаких обязательств по передаче мандата не существовало. Ту же позицию занимает и Аверкин, подчёркивая, что "все договорённости велись исключительно в рамках закона".

Ситуация в новосибирском отделении стала одной из самых острых внутри "Партии пенсионеров" за последние годы. Вопрос о проверке изложенных Кожемякиным фактов теперь предстоит рассмотреть федеральным структурам.