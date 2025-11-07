Голодовка по-новосибирски: политик требует справедливости ценой собственного здоровья

Объявление о новой политической голодовке в Новосибирске стало громким сигналом о кризисе внутри регионального отделения "Партии пенсионеров".

Эдуард Кожемякин, известный в регионе политик и общественный деятель, заявил, что с 5 ноября 2025 года начинает бессрочную акцию протеста, требуя пересмотра распределения депутатских мандатов в областном Законодательном собрании. Об этом пишет издание Сиб.фм.

Причиной голодовки стал затянувшийся спор о том, кому должен принадлежать депутатский мандат. Кожемякин, возглавлявший новосибирское отделение партии последние пять лет, настаивает на том, чтобы депутат Александр Аверкин сложил полномочия в пользу Алексея Прокудина. По его мнению, именно Прокудин, руководитель "Новой бумажной компании", внёс ключевой вклад в успех партии на выборах. Благодаря его поддержке, как утверждает политик, партия получила два мандата.

Разногласия вокруг этого вопроса привели к глубокому расколу внутри регионального отделения. В кулуарах обсуждают, что ситуация может отразиться не только на партийной дисциплине, но и на позициях объединения в целом. Для Кожемякина нынешний конфликт стал принципиальным — он говорит о "восстановлении справедливости" и готов добиваться своего любыми законными способами.

Свое решение о начале голодовки Кожемякин сопроводил обращением к гражданам, в котором поздравил россиян с Днём народного единства. Он подчеркнул, что этот праздник символизирует сплочение и взаимопонимание между народами страны. Однако уже после торжеств политик намерен приступить к акции, которую называет личным шагом протеста против несправедливости.

"Я начинаю голодовку с 5 ноября, требуя восстановления справедливости", — сообщил Эдуард Кожемякин. По словам его сторонников, решение принято окончательно, и отменять акцию политик не собирается.

Конфликт Кожемякина с руководством партии длится не первый месяц. По данным СМИ, политика ранее отстранили от должности председателя регионального отделения, однако сам он считает это решение незаконным и продолжает подписывать документы как действующий председатель Совета отделения.

История его протестных акций также имеет продолжение. В 2023 году Кожемякин уже объявлял голодовку, требуя повышения пенсионных выплат, детских пособий и минимального размера оплаты труда.

Тогда акция вызвала широкий общественный отклик и внимание федеральных изданий. Новый протест, по мнению экспертов, может вновь привлечь внимание к внутренним противоречиям в партии и продемонстрировать, насколько остро в регионах воспринимаются вопросы политической справедливости.