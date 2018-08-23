"Рус, сдавайся!": НАТО посмеялось в лицо Путину

Представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что развертывание сил НАТО в Восточной Европе носит исключительно оборонительный характер.

По ее словам, организация действует исключительно в рамках международных обязательств Альянса, что не представляет угрозы для России.

По этому поводу ранее президент России Владимир Путин на сочинской пресс-конференции по итогам переговоров с финским коллегой Саули Ниинисте заявил, что Москву вынуждают укреплять обороноспособность, так как "у наших границ, в непосредственной близости, появляются элементы американской системы противоракетной обороны".

Путин также подчеркнул, что Россия может провести обсуждение с партнерами по НАТО, но "они от этого отказываются" и выразил надежду, что Запад изменит свою позицию. При этом всем давно понятно, что вопрос о правомерности расширении Альянса давно решен.

Даже западные журналисты признали, что в 1990 году действительно прозвучало обещание "ни на дюйм не расширять военную юрисдикцию НАТО в восточном направлении" в том случае, если США сохранят свое присутствие в Германии.

Свидетельства об этом сохранились во множестве — об этом гласят американские, советские, немецкие британские и французские документы, рассекреченные Архивом национальной безопасности (National Security Archive) при Университете Джорджа Вашингтона.

Таким образом, 31 января 1990 года в "Конфиденциальном сообщение посольства США в Бонне госсекретарю по вопросу речи главы МИД ФРГ" глава МИД ФРГ Ганс-Дитрих Геншер заявил, что процесс объединения Германии не должен привести к "ослаблению интересов Советского Союза в области безопасности".

По сути, Геншер обратился к НАТО с требованием подтвердить: "что бы ни происходило в странах Варшавского договора, расширения территории НАТО на восток, то есть ближе к границам Советского Союза, не будет".

Что характерно, в 2009 году в интервью Der Spiegel Геншер отказался трактовать свои слова как обещание, заявив, что хотел лишь "помочь руководству СССР преодолеть препятствие", преграждавшее путь к объединению Германии.

Впрочем, до этого на Мальте Джордж Буш-старший заверил Михаила Горбачева, что "США никогда не воспользуются революцией в Восточной Европе" в ущерб советским интересам.

Обещание сдерживало США недолго — уже в 1994 году Клинтон дает отмашку продвижению НАТО на восток. Именно тогда был поставлен крест на любых попытках наладить нормальные отношения между Москвой и Вашингтоном. Руководство США решило, что "полностью исключать возможность расширения альянса невыгодно".

На сегодняшний день НАТО вплотную стоит у границ России. По данным проекта Task and Purpose, армия США разместила официальную заявку на покупку около 150 тысяч снарядов для 155-миллиметровых гаубиц. Такой заказ (рост 825%) — свидетельство планов отработки навыков ведения наземных операций.

Издание National Review обнародовало статью отставного капитана ВМС США Джерри Хендрикса о том, что НАТО необходимо обеспечить себе беспрепятственный доступ к крупным польским портам. А это реально только при нейтрализации обороны Калининграда. По словам Хендрикса, "Владимир Путин разыгрывает масштабную шахматную партию с НАТО, и его следующий шаг — захват Прибалтийских государств".

Исходя из этого НАТО и строит свои концепции грядущих войн. Генерал армии США Роберт Неллер заявил, что Америка собирается "расширить свое присутствие" в регионе, учитывая "растущую угрозу" от России и тихоокеанского региона. Именно здесь в недалеком будущем начнется серьезный конфликт, считают в НАТО.

Хотя эксперты уверены, что Запад, привыкший к дешевым и легким победам в последние годы, неадекватно оценивает собственные силы в потенциальной борьбе с Россией. Ничего хорошего из этих войн никогда не выходило, резюмируют аналитики.