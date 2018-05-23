Венесуэла выгоняет американских дипломатов из страны

Переизбранный президент Венесуэлы Николас Мадуро изгнал из Каракаса американских дипломатов. В эфире государственного телевидения он обвинил их в "заговоре" против правительства.

Напряженность между двумя странами усилилась после победы Мадуро в воскресенье на президентских выборах. Белый дом назвал их "фальшивкой", а Мадуро утверждает, что он "заработал каждый голос и боролся за победу".

Лидер Венесуэлы обратился к народу, поблагодарив за веру в него, а также отметил: "Они (США) говорят, что вас заставили голосовать — это оскорбление народа!"

Мадуро пояснил, что изгнал двух американских дипломатов "в защиту достоинства Венесуэлы". Также он прокомментировал указ Трампа, запрещающий американским компаниям совершать торговые операции с акциями и долговыми ценными бумагами правительства Венесуэлы и государственной нефтегазовой компании PDVSA. По мнению вновь избранного президента, невозможным иметь нормальных отношений с правительством США, также спикер подчеркнул, что санкции Вашингтона не остановят Венесуэлу, и поклялся стабилизировать экономику страны.

Как сообщает Bloomberg, временный поверенный в делах США в посольстве Каракаса Тодд Робинсон и его коллега-дипломат Брайан Наранхо получили 48 часов, чтобы покинуть страну.

Ранее "Правда.Ру" писала, что руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт назвала президентские выборы в Венесуэле нелегитимными. По ее словам, США и все демократические страны мира хотят для венесуэльцев честных выборов.

Читайте также:

США не признали выборы в Венесуэле