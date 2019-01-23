Эксперты: Из-за России в ПАСЕ потеряли многое

На сессии ПАСЕ в Страсбурге проблема нехватки бюджетных средств оказалась одной из самых обсуждаемых. Директор Института стратегического планирования Александр Гусев предположил, что в руководстве Совета Европы осознали, что просчитались в отношении российской делегации.

Российский эксперт утверждает, что ПАСЕ потеряла из-за России достаточно большие деньги. Появились серьезные политические издержки, ведь авторитет данной организации значительно снизился. Ситуация для ПАСЕ кризисная.

Нехватка финансирования может привести к тому, что зарплата генсека сократится, а штатные работники перейдут на договорную основу, также ремонт основного здания придется отложить. Дефицит бюджета привел к тому, что делегации стран сократили штат переводчиков и отказались от ряда проектов.

Напомним, что основным виновников в отсутствии финансов участники зимней сессии ПАСЕ сделали Россию. По их мнению именно отказ Москвы от оплаты членских взносов повлияла на текущее финансовое положение. Поведение России участники трактуют как определенный шантаж. Осудили Российскую Федерацию и за то, что государство не оценило уступки, на которые пошли члены Совета Европы. В данном случае предполагается, что комитет ПАСЕ по регламенту в середине декабря прошлого года не поддержал идею лишать национальные делегации права выбирать судей Европейского суда по правам человека, генсека и комиссара по правам человека Совета Европы. Глава Совета Европы Турбьерн Ягланд призвал Россию возобновить финансирование до лета, в противном случае Россию ждет исключение.

Директор Института стратегического планирования Александр Гусев предполагает, что Россия все же вернется в ПАСЕ, но через определенный промежуток времени. Со сменой главы Совета Европы на ближайших выборах появится другой руководитель, который, по мнению Гусева будет более "сговорчив" с Россией.

Читайте также:

Россию не вернули в ПАСЕ

Фактический выход России из ПАСЕ