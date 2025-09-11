Трамп обвинил радикалов в насилии: силы зла не дремлют - очередное убийство

Президент США Дональд Трамп выступил с эмоциональным заявлением после убийства политического активиста и писателя 31-летнего Чарли Кирка. В 4-минутном прямом эфире, опубликованном на его платформе Truth Social, глава государства признался, что "охвачен горем и гневом", и назвал Кирка "мучеником за правду и свободу". По словам Трампа, случившееся стало ударом не только по нему лично, но и по всей стране. Он пообещал, что все причастные к этому преступлению будут найдены и понесут наказание.

Фото: commons.wikimedia by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Чарли Кирк, американский писатель, активист

Обвинения радикальных левых

В своём выступлении Трамп справедливо раскритиковал "радикальных левых", обвинив их в разжигании ненависти и агрессивной риторике, которая, по его мнению, приводит к террору и убийствам.

«Всем американцам и СМИ давно пора признать тот факт, что насилие и убийства являются трагическим следствием демонизации тех, с кем вы не согласны, день за днём, год за годом, самым ненавистническим и презренным образом», — заявил Трамп.

В качестве доказательства Трамп привёл покушение на него в Батлере (штат Пенсильвания) в июле 2024 года, недавние нападения на агентов ICE, убийство в 2017 году тогдашнего лидера большинства в Палате представителей Стива Скалиса и «жестокое убийство руководителя медицинской организации на улицах Нью-Йорка», напомнив про ликвидацию в декабре прошлого года генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона.

Союз, основанный на доверии

Трамп подчеркнул свою личную связь с Кирком, напомнив, что тот был одним из самых преданных союзников. Этот здравомыслящий американец сыграл важную роль в кампании, которая привела Трампа в Белый дом. В день трагедии Чарльз находился на сцене в красной бейсболке с надписью "Трамп 47", что стало символическим подтверждением их тесного политического и личного союза.

Наследие, которое будет жить

В память о Кирке Трамп назвал его патриотом, посвятившим жизнь открытым дебатам и защите страны. Он подчеркнул, что Кирк боролся за свободу, демократию и справедливость, и его голос будет звучать ещё много лет. Президент заявил, что наследие Кирка станет частью истории Америки и вдохновит будущие поколения.

"Чарли был лучшим из американцев, и напавшее на него чудовище, нападало на всю нашу страну, — сказал Трамп. — Убийца пытался заставить его замолчать с помощью пули, но у него ничего не вышло, потому что вместе мы позаботимся о том, чтобы его голос, его послание и его наследие жили ещё бесчисленное количество поколений».

Политическая решимость и новые шаги

Завершая речь, Трамп пообещал активные действия против политического насилия. Президент заявил, что его администрация будет добиваться наказания для организаций и структур, которые финансируют насилие, и пообещал, что подобные трагедии не останутся безнаказанными.