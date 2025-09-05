Флирт под запретом: в Госдуме оценили идею штрафовать женатых сотрудников

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:30
Политика

Инициатива о введении штрафов и увольнений для женатых сотрудников, флиртующих с коллегами на рабочем месте, практически нереализуема. Такое мнение Pravda.Ru выразила депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Ранее издание NEWS.ru сообщало, что депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов, предложил ввести ответственность для женатых сотрудников, допускающих флирт на работе, отмечая, что подобное поведение подрывает устои общества и ведет к разрушению института семьи.

По словам Бессараб, сложность реализации такой меры заключается в субъективности восприятия флирта: разные люди могут понимать одни и те же действия по-разному, включая шутки, невербальные сигналы или дружескую открытость.

"Фиксация таких случаев на законодательном уровне потребовала бы чрезмерного контроля, установки видеонаблюдения и создания дополнительных этических комиссий, что приведет к росту бюрократии и затрат, но не решит заявленную проблему", — пояснила депутат.

Бессараб подчеркнула, что вероятность принятия такой инициативы крайне мала.

"Даже на стадии согласования она, скорее всего, получит отрицательный отзыв", — заключила депутат.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
