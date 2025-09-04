В Госдуме дали оценку идее сделать платным пребывание в России неработающих семей мигрантов

Предложение сделать пребывание неработающих семей мигрантов в России платным представляет собой сложную и практически невыполнимую задачу. Так введение инициативы Pravda.Ru прокомментировала депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ деньги на отдых

Ранее ТАСС опубликовало текст документа о введении платного режима пребывания неработающих семей мигрантов. Такое предложение выдвинули депутаты фракции "Новые люди". Руководитель фракции Алексей Нечаев, замруководителя Сардана Авксентьева и депутат Амир Хамитов направили соответствующий запрос на имя министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева.

Комментируя инициативу, Бессараб отметила, что ее реализация вызывает серьезные сложности, в частности, из-за разных форм въезда.

"Делить иностранных граждан по категориям — кто приезжает к родственникам, кто с туристической целью — достаточно сложно. Сегодня законодательство уже предусматривает определенные нормы пребывания на территории РФ и меры за их нарушение, включая выдворение и запрет на повторный въезд. Важно, чтобы эти нормы работали. Правоохранительные органы сегодня к этой проблеме относятся гораздо серьезнее", — пояснила депутат.