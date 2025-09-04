Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вотум недоверия или спектакль: почему кресло фон дер Ляйен почти непотопляемо
Осенний ритуал перерождения: секрет, который вернёт блеск волосам
Самые грязные секреты дома: куда мухи откладывают яйца в первую очередь
Фитнес без гантелей: эта практика превращает простые движения в тренировку для всего тела
Откройте сад заново: 5 причин посадить канадские розы этой осенью
Какой жуткий конец: Садальского шокировала могила актрисы Людмилы Суворкиной
Крым ломится от туристов: бархатный сезон показал неожиданный рекорд
Энцелад рушит правила астрономии: подо льдом Сатурна скрывается рецепт жизни
Россияне стареют быстрее, чем могли бы — всему виной три повседневные привычки

В Госдуме дали оценку идее сделать платным пребывание в России неработающих семей мигрантов

1:25
Политика

Предложение сделать пребывание неработающих семей мигрантов в России платным представляет собой сложную и практически невыполнимую задачу. Так введение инициативы Pravda.Ru прокомментировала депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

деньги на отдых
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
деньги на отдых

Ранее ТАСС опубликовало текст документа о введении платного режима пребывания неработающих семей мигрантов. Такое предложение выдвинули депутаты фракции "Новые люди". Руководитель фракции Алексей Нечаев, замруководителя Сардана Авксентьева и депутат Амир Хамитов направили соответствующий запрос на имя министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева. 

Комментируя инициативу, Бессараб отметила, что ее реализация вызывает серьезные сложности, в частности, из-за разных форм въезда.

"Делить иностранных граждан по категориям — кто приезжает к родственникам, кто с туристической целью — достаточно сложно. Сегодня законодательство уже предусматривает определенные нормы пребывания на территории РФ и меры за их нарушение, включая выдворение и запрет на повторный въезд. Важно, чтобы эти нормы работали. Правоохранительные органы сегодня к этой проблеме относятся гораздо серьезнее", — пояснила депутат.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Сейчас читают
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Садоводство, цветоводство
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Наконечник из озера в Бурсе переписал историю: следы Посейдона оказались реальнее, чем миф
Наука и техника
Наконечник из озера в Бурсе переписал историю: следы Посейдона оказались реальнее, чем миф
Популярное
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным

В безмолвии океана есть места, где даже современным кораблям и дайверам не под силу противостоять стихии. Узнайте о трёх самых жутких точках.

Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Банка витаминов на зиму: варенье из винограда с густым сиропом и сочными ягодами
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Вылитый Киркоров: Стоцкая показала похожего на поп-короля подросшего сына
Одно простое действие отучит собаку тянуть поводок раз и навсегда: никаких рывков и наказаний
Китайский феномен: создана сверхпрочная сталь для термоядерного синтеза
Китайский феномен: создана сверхпрочная сталь для термоядерного синтеза
Последние материалы
Откройте сад заново: 5 причин посадить канадские розы этой осенью
Какой жуткий конец: Садальского шокировала могила актрисы Людмилы Суворкиной
Крым ломится от туристов: бархатный сезон показал неожиданный рекорд
Энцелад рушит правила астрономии: подо льдом Сатурна скрывается рецепт жизни
Россияне стареют быстрее, чем могли бы — всему виной три повседневные привычки
Маникюр или катастрофа: 10 тревожных сигналов, которые нельзя игнорировать
В Госдуме дали оценку идее сделать платным пребывание в России неработающих семей мигрантов
82% против: повышение зарплат финским депутатам вызвало бурю негодования
Домашние любимцы и семейные скандалы: как эмоции хозяев влияют на здоровье питомцев
Этот английский десерт пугает простотой: всего три шага — и на столе ресторанная подача
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.