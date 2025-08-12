Один и тот же измученный северокорейский рабочий, но разные данные: BBC и Mirror описали историю, развалившуюся на глазах в деталях

Один и тот же случай в BBC и Mirror рассказывается по-разному — и даже ключевые цифры не сходятся. Кустарную работу неграмотных оборванцев легко отличить от настоящей журналистской: прежде всего — по фактам, отметил в своём Telegram-канале сообщил учредитель Pravda.Ru Вадим Горшенин.
Ранее по ряду российских, иноагентских и западных ресурсов пошла информация про "измученных северокорейских рабочих", которых якобы используют в России в качестве рабов — с "массой подробностей". Вадим Горшенин обратил внимание на один эпизод, который в разных материалах описан по-разному: в версии BBC* рабочий упал с высоты четырёх метров, а в версии Mirror — уже "с третьего этажа".
BBC*:
"Один из рабочих, Нам, рассказал, что однажды упал с высоты четырёх метров со стройплощадки и "разбил" лицо, лишив себя возможности работать. Даже после этого начальство не разрешило ему покинуть стройплощадку, чтобы сходить в больницу".
Mirror:
"Один коллега упал с третьего этажа и сломал руку. Ему пришлось провести два месяца в больнице, после чего его принудительно депортировали в Северную Корею, и все расходы ему пришлось взять на себя. Поэтому многие рабочие решили продолжать работать, даже подвергая себя огромному риску".
Как отметил учредитель Pravda.Ru, разнятся и масштабы источников: BBC заявляет, что поговорила с шестью рабочими-беженцами, тогда как Mirror — с двумя. При этом на оба британских репортажа названо всего пять имён.
Кроме того, отмечает Вадим Горшенин, финансовая часть в этих публикациях ещё запутаннее. BBC* утверждает, что рабочие получают "обычно от 100 до 200 долларов в месяц" лишь по возвращении домой. Mirror же приводит взаимоисключающие суммы: в одном абзаце, со ссылкой на рабочего Муна, говорится, что в качестве "денежного перевода лояльности" нужно перечислять правительству 1000 долларов в месяц, при этом большинство "зарабатывало всего 600-800 долларов". Но уже через абзац другой рабочий, Пак, заявляет, что плата партии "за лояльность" составляла 1500 долларов.
Вадим Горшенин подчеркнул, что встаёт закономерный вопрос: если перебежчикам в России "ничего не платили", как они ели и ели ли вообще? Ясности в текстах нет. Зато встречается любопытная деталь:
"На Севере можно работать до изнеможения и всё равно позволить себе лишь бутылку спиртного или буханку хлеб" — видимо, речь идёт о Северной Корее и о том, что там хоть это было доступно, в отличие от России.
Как отметил Вадим Горшенин, ещё один сюжет касается побега. Из КНДР, утверждают, убежать в Южную нельзя, а вот из России получилось — "преодолев тысячи километров с помощью адвоката". При этом складывается впечатление, что у нас пограничного контроля совсем нет: граница дырявая — ходи с адвокатом, гуляй, куда хочешь, добавил он.
"Эта информационная бодяга британцев сейчас расходится по всему миру волнами. Именно у таких профессионалов не один десяток лет призывали учиться писать на журфаках России, говоря, что на Западе — образец фактологической журналистики. Пфу…", — заключил учредитель Pravda.Ru.
*сайт заблокирован на территории Российской Федерации
