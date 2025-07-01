Почему муниципалитетам дадут больше полномочий: раскрыты детали нового закона

1:22 Your browser does not support the audio element. Политика

20 марта этого года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон № 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти". Он вступил в силу 19 июня 2025 года.

Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Путин подписывает документы

Документ вносит ряд изменений в систему. О них рассказал член Попечительского совета и советник президента Ассоциации малых и средних городов России Василий Овчинников.

По его словам, за муниципалитетом теперь закреплена роль как бы основного звена в системе управления территорией. Предусмотрено, что муниципалитеты имеют право объединяться и создавать новые образования. Это говорит о том, что вся работа нацелена на укрепление единоначалия.

Депутат отметил, что полномочия муниципалитетов в новом законе нацелены на укрепление единой публичной власти, которая может исполнять определенные государственные полномочия.

"В новом законе сохранено немало положений предыдущего. В целом система органов местного управления остается стабильной", — цитирует Овчинникова "Вести Подмосковья".

Введение положений нового закона в полном объеме произойдет 1 января 2027 года.

Уточнения

Муниципалитет от нем. Munizipalität, от лат. municipium — самоуправляющаяся община.



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