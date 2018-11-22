В третьем чтении в Госдуме был принят закон о заморозке накопительной части пенсии граждан России до 2021 года. Теперь 6% от заработной платы, которые россияне отчисляли в накопительную часть, будут перенаправлены на текущие выплаты пенсионерам.
Впервые заморозка накопительных сбережений произошла в 2014 году. Тогда это обосновали как вынужденную и временную меру, принятую якобы из-за притока пенсионеров, в связи с чем сформировался дефицит бюджета Пенсионного фонда. Замороженные накопления власти обещали вернуть с процентами, но позже отказались от этой идеи.
Примечательно, как одновременно сосуществуют сроки заморозки накопительной части пенсий и слова министра финансов России Антона Силуянова, в мае этого года заявившего, что правительство не намерено размораживать накопления и в будущем планирует отказаться от этого способа увеличения пенсий.
Добавим, что речь идёт о пенсионных накоплениях не всех российских граждан, а только уведомивших Пенсионный Фонд о формировании накопительных пенсий.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала какие ещё изменения приготовила для россиян власть с первого ноября.
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